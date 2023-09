Santa-Reparata-di-Balagna : inquiétudes sur un risque d’éboulement après l’incendie de juillet

A Santa-Reparata-di-Balagna, un particulier, Jean-Pierre Mazzi, se faisant le porte-parole de ses concitoyens, a saisi le maire de la commune le 25 août dernier afin de savoir si des procédures de contrôle de stabilité des masses rocheuses avaient été diligentées. Des réponses sont attendues après l’intervention du premier magistrat de la commune, qui conscient des enjeux, a saisi les services de l’État compétents.

En attendant, les surfaces encore noircies par l’incendie du 25 juillet et laissant apparaître une myriade de rochers continuent d’interpeller et légitimer les questions de sécurité qui se posent.



D’autant plus qu’avec le dérèglement climatique, l’accentuation des phénomènes météorologiques extrêmes constitue une raison légitime de craindre ce genre d’évènement, notamment en Corse. La tempête du 18 août 2022 et ses 5 victimes est encore dans toutes les mémoires des Balanins.



L’inquiétude particulière des habitants de Santa-Reparata-di-Balagna est en partie alimentée par le souvenir de la chute d’un bloc rocheux qui avait dans les années 90, dévalé la pente avant de stopper sa course à quelques centimètres de la première habitation du lotissement de l’Arinella. En cause notamment l’incendie dévastateur d’août 1986 qui avait déjà fortement fragilisé le secteur.



Afin d’être pleinement rassurés, les citoyens concernés au premier chef par ce risque estiment, si ce n’est déjà fait, qu’un contrôle de terrain devrait être rapidement effectué afin de vérifier les probabilités qu’un tel évènement se produise, vu les enjeux humains et bâtimentaires existants. Chacun espère que des travaux visant à empêcher ou freiner l’érosion des sols fortement dégradés par l’incendie soient réalisés avant les premiers orages significatifs. Comme le dit l’adage : « Vaut mieux prévenir que guérir ».