Sécheresse. En Haute-Corse, la situation est toujours préoccupante

Les prévisions météorologiques pour les 15 prochains jours annoncent des précipitations modérées jusqu’en première semaine de mai. Les températures prévues seront autour de la normale sur cette période.



Le département de la Haute-Corse traverse une période critique en matière de ressources en eau, révélant une sécheresse sans précédent pour l'année 2024. Les données météorologiques révélées par le comité de ressources en eau, qui regroupe les acteurs concernés par la gestion de l'eau, s'est réuni ce vendredi 26 avril, dessinent un tableau inquiétant, marqué par des précipitations largement insuffisantes et des températures particulièrement élevées.Le bilan de la saison de recharge, de septembre 2023 à mars 2024, est sans appel. Les précipitations enregistrées jusqu'à présent indiquent un sérieux déficit, avec seulement 502 mm tombés sur une moyenne attendue de 694 mm pour la saison de recharge, représentant seulement 72 % de la normale. Cette tendance inquiétante est amplifiée par les températures élevées, enregistrant une moyenne de 12,8°C, soit 1,9 degré de plus que la moyenne habituelle, faisant de cette saison de recharge la plus chaude jamais observée. Des disparités géographiques notables accentuent cette crise, avec des zones montagneuses recevant des quantités d'eau relativement satisfaisantes, tandis que d'autres régions comme Bastia, Solenzara et Cap Sagro n'ont reçu respectivement que 41 %, 40 % et 53 % des précipitations attendues, établissant ainsi des records de sécheresse depuis plusieurs décennies.Les précipitations des dernières semaines n'ont que légèrement freiné la dégradation des indicateurs, sans apporter d'amélioration significative. Le mois d'avril, marqué par des températures supérieures à la normale et des précipitations bien en deçà des attentes, a encore aggravé la situation. Avec une lame d'eau intégrée de seulement 30 mm, soit 37 % de la normale, et des températures excédant de 2 degrés les moyennes saisonnières, la région bastiaise et la partie orientale du département se retrouvent en situation de sécheresse agricole.L'indice d'humidité, est en-dessous du seuil critique de 0,4 dans ces zones, avec des écarts négatifs par rapport à la normale atteignant jusqu'à 60 %. Sur le reste du département, bien que moins sévère, la situation demeure préoccupante avec des écarts négatifs de -20 à -30 %. Le déficit enneigement sur les reliefs aggrave encore la situation, avec très peu d'eau liquide issue de la fonte des neiges.Cette situation a eu un impact direct sur les nappes phréatiques et les cours d'eau de la région. Près de 50 % des ouvrages suivis affichent des niveaux bas à très bas, et certains cours d'eau comme le Luri, l’Aliso, le Bivinco et le Fium’Altu atteignent des niveaux critiques avec des périodes de retour dépassant 20 ans. Les barrages, même s'ils sont gérés efficacement, présentent des taux de remplissage préoccupants, en particulier dans la plaine orientale sud où le taux est le plus bas jamais enregistré.Face à cette crise, les autorités locales et les acteurs agricoles ont déjà mis en place des mesures urgentes pour économiser l'eau, notamment avec la mise en œuvre de tours d'eau. De fait, le préfet a décidé de maintenir alerte "vigilance" est maintenu pour le département, mais des restrictions plus sévères pourraient être envisagées si la situation ne s'améliore pas.Le prochain comité, prévu le 23 mai 2024.