Salon du chocolat d'Ajaccio : 6e édition sous le signe de la gourmandise et du partage

Cette édition donnera une place particulière aux enfants, invités d’honneur du salon. Les plus jeunes profiteront d’animations gratuites et en continu, entre ateliers de maquillage, jeux gonflables et mascottes géantes. Chaque jour à 15h30, un spectacle gratuit viendra prolonger la fête : L’extraordinaire voyage de Stitch sera proposé le vendredi 31 octobre et le dimanche 2 novembre, tandis que Le secret de la boîte magique, inspiré de l’univers de Vice-Versa, animera la journée du samedi 1er novembre.



Les démonstrations mettront en avant l’excellence artisanale. Le champion du monde du pain au chocolat, Sébastien Lagrue, réalisera ses viennoiseries en direct dans un laboratoire de boulangerie reconstitué sur place par Corse Boulangerie. Nathan Dusserey, vice-champion de France de viennoiserie à seulement 19 ans, viendra également partager son talent, tandis que Yannick Maurie, champion du monde de sucre artistique, émerveillera le public avec ses sculptures en sucre, véritables œuvres d’art éphémères.



L’événement laissera aussi place à la créativité et à la mode avec le retour du défilé chorégraphié signé Sandy Events, dont les robes en chocolat, conçues sur le thème « D’amour et de chocolat », mêleront élégance et gourmandise. Les visiteurs pourront repartir avec une photo souvenir offerte grâce au photobooth et participer à la grande tombola gratuite.

Cette année, un focus particulier sera mis sur le chocolat sans sucre, une douceur désormais accessible à tous. À l’approche d’Halloween et des fêtes de Noël, cette alternative promet de séduire les gourmands désireux de savourer la magie du chocolat sans compromis sur le goût.



Entre dégustations, démonstrations et animations, le Salon du Chocolat d’Ajaccio 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable de l’automne. En cadeau, l’entrée sera gratuite pour tous le vendredi matin. Organisé avec le soutien de la Collectivité de Corse, de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale et en partenariat avec Corse Net Infos, l’événement mettra en lumière les artisans et les saveurs du centre-ville d’Ajaccio.