SOS Attitudina : les gestes de premiers secours en langue Corse !

SOS Attitudina est un livret qui pourrait vous sauver pendant une randonnée. Ce petit livret bleu contient tous les gestes qui sauvent, les gestes de premiers secours en français et en corse. À l'initiative de ce projet, Stéphane Poncé, lieutenant sapeur-pompier au CODIS 2B (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours), ancien moniteur de secourisme et aujourd'hui accompagnateur en montagne : "Je voulais apporter ma pierre à l'édifice en matière de secourisme et insister sur les gestes de premiers secours et les informations à donner aux pompiers en cas d'accident". Si c'est d'abord un guide pour les sports de pleine nature, il est reste destiné à tous. Stéphane précise : "C'est un plus, à l'intérieur il y a le b.a.-ba du secourisme mais ça ne dispense pas de faire éventuellement une formation adaptée dans des organismes spécialisés".

Le "SOS" dans le titre n'a pas été choisi au hasard. Sa signification décrit parfaitement le contenu du livret : "Satelliser les informations autour de l'accident, Organiser l'attente des équipes spécialisées, Secourisme et premiers gestes à effectuer".

À l'intérieur vous pouvez également trouver un guide pour réaliser un brancard "système D", inventé par le pompier : "Cela m'a prit beaucoup de travail et tout la famille s'y est mit ! Mes enfants ont d'ailleurs joué le rôle des personnes à secourir". Effectivement, Stéphane s'est entouré pour mener à bien son projet. D'abord sa femme avec qui il a écrit le livre en français, puis pour la traduction en Corse il a été aidé par François Tomasi, un autre passionné de randonnées et Alain Mori, instituteur.