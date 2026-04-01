SITEC : 40 ans d’histoire et un enjeu stratégique pour la souveraineté numérique corse

Quarante ans après sa création, la SITEC s’impose comme un acteur incontournable du paysage numérique corse. Avec plus de 500 clients, dont plus de 300 collectivités, un chiffre d’affaires dépassant les 6 millions d’euros et une cinquantaine de salariés, l’entreprise incarne une réussite industrielle locale dans un secteur en constante mutation.



« Il est venu le temps de faire le bilan de 40 ans d’activité entrepreneuriale et industrielle au service exclusif de la Corse et des Corses », déclare Romain Colonna, président de la SITEC. Cet anniversaire marque à la fois un bilan et un nouveau départ pour l’entreprise, qui a su surmonter des périodes difficiles pour retrouver la croissance. « On investit beaucoup pour que nos infrastructures puissent être sécurisées et compétitives », insiste le directeur général Philippe Guiseppi, rappelant qu’une quinzaine d’emplois ont été créés ces dix dernières années.



La souveraineté numérique, un enjeu central



Au-delà du bilan, l’entreprise met en avant une mission devenue essentielle : garantir la souveraineté numérique de la Corse. Un positionnement qui repose sur un atout majeur : la gestion des deux seuls data centers de l’île, situés à Ajaccio et Bastia.



Dans un contexte où la donnée est devenue une ressource stratégique, cette capacité d’hébergement local change la donne. Elle permet aux institutions, aux collectivités et aux entreprises de conserver leurs informations sensibles sur le territoire.



« Cela permet à la Corse de garder la maîtrise de ses données et d’assurer leur sécurité », explique Nicolas Andrei, directeur général délégué. Les infrastructures, certifiées selon des normes internationales, offrent des garanties élevées en matière de cybersécurité, y compris pour des données sensibles comme celles du secteur de la santé.