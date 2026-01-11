Rugby régional - Seul le RC Ajaccio a le sourire

En Régionale 1, on attendait beaucoup du choc, ce dimanche après-midi, entre Salon et Lucciana, à savoir le leader contre des Luccianais calés à la troisième place. Un match qui au final a tourné, largement, à l'avantage des Provençaux qui se sont imposés 48 à 21.





Déplacement encore plus compliqué pour Portivechju Rugby sur le terrain du Boxeland Club Islois. Au terme de la rencontre, les Porto-Vecchiais ont pris la marée sur la marque très lourde de 57 à 7. Autant dire un revers qui a sans doute marqué les esprits du côté de la Cité du Sel.

Pour sa part le CRAB qui jouait un match important pour son maintien sur la pelouse de Lumio face à Monteux a remporté son premier succès de la saison sans coup férir dans la mesure où l'avant-dernier de la Poule ne s'est pas déplacé aujourd'hui en Balagne. Une victoire sur tapis vert qui relance les Balanins dans la course au maintien.





En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio rendait visite à Bédarrides, les Ciel et Blanc l'ont emporté 34 à 30 en Provence et s'ancrent un peu plus dans le haut du tableau.

Pour sa part Bastia XV recevait Hyères-Carqueiranne à Volpaghju. Face au leader invaincu de la Poule 2, les Bleus ont livré un match de qualité mais se sont inclinés 21 à 35 non sans démériter.





Dans le championnat féminin à X, les Ponettes, avaient l'occasion, samedi après-midi sur leur terrain de Volpaghju contre Oraison-Gap de remporter un nouveau succès et par la même occasion de conforter leur première place, mais le match n'a pas eu lieu. Les adversaires des Ponettes n'ont pu se déplacer en raison des mauvaises conditions météo. De ce fait, cette rencontre est reportée à une date ultérieure