CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Christine Mattei, toiletteur canin 08/04/2026 Championnat de France de Cross-Country - Hugo Blanjoue s'impose à Porto-Vecchio pour l'ouverture de la saison 06/04/2026 Rugby régional - Lucciana et  Ajaccio vainqueurs pour la Der 06/04/2026 Plusieurs camions d’une société de  distribution de boissons détruits dans un incendie à Biguglia 06/04/2026

Rugby régional - Lucciana et Ajaccio vainqueurs pour la Der


GAP le Lundi 6 Avril 2026 à 07:15

Ce dimanche la phase régulière de la saison territoriale de Rugby baissait son rideau.



Rugby régional - Lucciana et Ajaccio vainqueurs pour la Der
 
 Un clap de fin qui aura permis au RC Lucciana sur son terrain de Charles-Galletti de s'imposer largement face à l'équipe des Pennes-Mirabeau-Cadeneaux 64 à 19. Un succès qui donne l'opportunité aux joueurs de David Pocq de conserver leur deuxième place dans cette Poule de Régionale 1.
Les deux autres formations insulaires engagées dans cette compétition se sont inclinées. Portivechju Rugby, qui bouclait sa saison chaotique au stade Claude-Papi, face à Orange a baissé une nouvelle fois pavillon 35 à 14, alors que le CRAB sur son terrain de Lumiu s'est incliné  de justesse 18 à 20 face au Boxeland Club Islois et termine la phase régulière à la dernière place synonyme de relégation.
.En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio, assuré de demeurer sur la troisième marche du podium dans la Poule 1,  jouait sur le terrain de la lanterne rouge Port de Bouc.  Les Ciel et Blanc se sont imposés 35 à 18, alors que les Bleus Bastiais ont perdu dans ce match à enjeu pour la troisième place sur la pelouse d'Ollioules 25 à 19.
Enfin chez les féminines, Les Ponettes largement en tête dans le championnat Territorial à X, avaient déjà match gagné contre Salon, les Provençales ayant déclaré forfait.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos