Rugby régional - Lucciana et Ajaccio vainqueurs pour la Der

Un clap de fin qui aura permis au RC Lucciana sur son terrain de Charles-Galletti de s'imposer largement face à l'équipe des Pennes-Mirabeau-Cadeneaux 64 à 19. Un succès qui donne l'opportunité aux joueurs de David Pocq de conserver leur deuxième place dans cette Poule de Régionale 1.

Les deux autres formations insulaires engagées dans cette compétition se sont inclinées. Portivechju Rugby, qui bouclait sa saison chaotique au stade Claude-Papi, face à Orange a baissé une nouvelle fois pavillon 35 à 14, alors que le CRAB sur son terrain de Lumiu s'est incliné de justesse 18 à 20 face au Boxeland Club Islois et termine la phase régulière à la dernière place synonyme de relégation.

.En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio, assuré de demeurer sur la troisième marche du podium dans la Poule 1, jouait sur le terrain de la lanterne rouge Port de Bouc. Les Ciel et Blanc se sont imposés 35 à 18, alors que les Bleus Bastiais ont perdu dans ce match à enjeu pour la troisième place sur la pelouse d'Ollioules 25 à 19. Enfin chez les féminines, Les Ponettes largement en tête dans le championnat Territorial à X, avaient déjà match gagné contre Salon, les Provençales ayant déclaré forfait.