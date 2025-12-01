CorseNetInfos
GAP le Dimanche 26 Octobre 2025 à 18:41

Après son succès sur Portivechju Rugby lors du choc de la cinquième journée, Lucciana a pris la direction d'Orange samedi pour mettre son calendrier à jour. Avec quatre succès en autant de rencontres le groupe de David Pocq avait une belle opportunité de poursuivre dans cette voie face à une équipe pensionnaire de la dernière place.



Rugby régional - Lucciana dynamité à Orange
 Pour rappel, ce match avait été interrompu le 21 septembre dernier en raison des mauvaises conditions météorologiques qui régnaient sur le Vaucluse. Malheureusement, l'équipe Luccianaise handicapée par de trop nombreuses absences s'est inclinée sur le score lourd de 48 à 5.


Dans le championnat des réserves, Bastia XV rendait visite à son homologue du RC Ajaccio à Sarrola ce dimanche en milieu de journée, les Bastiais se sont imposés largement 83 à 31
Au niveau des jeunes, les juniors de Cismonte ont dominé leurs homologues sur la marque de 30 à 1




