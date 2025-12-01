Rugby régional - Les Ponettes retrouvent le sourire

Les Bastiaises n'ont pas laissé planer le doute lors de cette rencontre sur le terrain de l'Entente Oraison-Gap. A la pause les insulaires menaient, déjà, 27 à 0. La seconde période était du même tonneau avec des Ponettes qui accentuaient leur avance pour finalement l'emporter très largement 51 à 5 en inscrivant neuf essais contre un seul pour leurs adversaires..





Chez les jeunes, en cadets R1, Cismonte a dominé le Rassemblement Ouest Var 41 à 6 dans une ambiance digne du Grand Nord (dixit Laurence Mauricette). Un succès qui a donné des envies à l'équipe de R3 du Cismonte qui est venue à bout de Marseille 27 à 17. Toujours chez les cadets mais en R3, l'équipe d'Isula X a vécu un déplacement compliqué sur le terrain du RC du Golfe avec un revers très lourd 135 à 10.





Du côté d'Ajaccio, les Ciel et Blanc ont fait carton plein face à Monaco sur le terrain de Sarrola. Les cadets R2 l'ont emporté 85 à 0, alors que les juniors, dans le championnat de R2, ont dû batailler pour venir à bout de l'équipe du Rocher 11 à 8.

En juniors R1, Cismonte s'est incliné face à Hyères-Carqueiranne sur le score serré 20 à 13.