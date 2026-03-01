Rugby régional - Les Ponettes en tête du championnat territorial

Une victoire bonifiée qui ne souffre d'aucune contestation, dans la mesure où les Ponettes l'ont emporté sur le score ample de 43 à 24 et s'installent dans le fauteuil de leader. Un belle victoire pour les féminines insulaires qui poursuivent leur chemin dans ce championnat en n'ayant concédé qu'un revers depuis le début de la compétition.





Chez les garçons, le RC Lucciana sur la pelouse de Galletti n'a pas laissé planer le doute face au Beausset en s'imposant largement 33 à 3. Les joueurs de David Pocq consolident leur deuxième place au classement dans ce championnat de Régionale 1. Les deux autres représentants insulaires étaient en déplacement et sont revenus bredouilles de leur périple. Ainsi Portivechju Rugby a été battu sur le terrain de Six-Fours Le Brusc 38 à 24, alors que dans le même temps, le CRAB s'inclinait aux Pennes-Mirabeau 28 à 18.





À l'inverse, la cueillette dominicale a été très bonne pour les clubs insulaires en Régionale 2. Dans la Poule 1, le RC Ajaccio sur sa pelouse de Sarrola a largement dominé Vitrolles 70 à 29, alors que la performance du jour revient à Bastia XV qui, dans la Poule 2, a remporté son match sur la pelouse du deuxième Mandelieu 23 à 21.

Chez les jeunes, carton plein pour le RC Ajaccio en cadet (R2) et en juniors (R2) face au rassemblement 06 sur les marques respectives de 37-22 et de 43-19

Scénario identique pour le Cismonte avec les victoires des cadets R1 93 à 14 contre Berre et des cadets R3 80 à 29 face à Valréas.