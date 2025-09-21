Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby

Sur la pelouse balanine, les Porto-Vecchiais ont réalisé une très bonne opération en l'emportant sur le score très serré de 13 à 11.
Pour sa part, le RC Lucciana, après une entame réussie face à Salon, se déplaçait à Orange. Les "Rouge et Noir" était menée 7 à 5 quand la rencontre a été interrompue en raison des intempéries à la 30e. L'affaire est désormais dans les mains de la commission compétente
Du côté du championnat de Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio était en déplacement du côté d'Arles. Après avoir remporté son premier match face à Bédarrides, les Ajacciens ont cette fois baissé pavillon lourdement 21 points à 3
Victoire pour Bastia XV
Au sein de la Poule 2, l'équipe de Bastia XV avait la volonté de se racheter après sa défaite inaugurale à Hyères-Carqueiranne. L'occasion leur était offerte avec la réception des Varois du Las à Volpaghju et cela a été chose faite avec la victoire acquise sur la marque de 17 à 12.
Enfin dans le championnat des réserves, Le CRAB Lumiu a pris le meilleur sur Portivechju Rugby 21 à 15.
