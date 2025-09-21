Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby

Sur la pelouse balanine, les Porto-Vecchiais ont réalisé une très bonne opération en l'emportant sur le score très serré de 13 à 11.

Pour sa part, le RC Lucciana, après une entame réussie face à Salon, se déplaçait à Orange. Les "Rouge et Noir" était menée 7 à 5 quand la rencontre a été interrompue en raison des intempéries à la 30e. L'affaire est désormais dans les mains de la commission compétente

Du côté du championnat de Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio était en déplacement du côté d'Arles. Après avoir remporté son premier match face à Bédarrides, les Ajacciens ont cette fois baissé pavillon lourdement 21 points à 3