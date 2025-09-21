CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Rassemblement de soutien à Jean-Luc Albertini à Sagone 21/09/2025 Football Grand Sud - Entame réussie pour l'ASPV et la SVARR 21/09/2025 Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby 21/09/2025 Ajaccio : Françoise Perbet Savelli et Jean-Pierre Savelli exposent à la Galerie Archipel à la Citadelle jusqu'à la fin du mois 21/09/2025

Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby


GAP le Dimanche 21 Septembre 2025 à 19:13

Pour cette deuxième journée des championnats territoriaux, l'heure était au derby insulaire cet après-midi à Lumiu entre le CRAB et Portivechju Rugby. Deux formations battus lors de la première journée et qui avaient à cœur de se racheter.



Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby
Sur la pelouse balanine, les Porto-Vecchiais ont réalisé une très bonne opération en l'emportant sur le score très serré de 13 à 11. 
Pour sa part, le RC Lucciana, après une entame réussie face à Salon, se déplaçait à Orange. Les "Rouge et Noir" était menée 7 à 5 quand la rencontre a été interrompue en raison des intempéries à la 30e. L'affaire est désormais dans les mains de la commission compétente
Du côté du championnat de Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio était en déplacement du côté d'Arles. Après avoir remporté son premier match face à Bédarrides, les Ajacciens ont cette fois baissé pavillon lourdement 21 points à 3

Victoire pour Bastia XV

Rugby régional - Le derby pour Portivechju Rugby
Au sein de la Poule 2, l'équipe de Bastia XV avait la volonté de se racheter après sa défaite inaugurale à Hyères-Carqueiranne. L'occasion leur était offerte avec la réception des Varois du Las à Volpaghju et cela a été chose faite avec la victoire acquise sur la marque de 17 à 12.
Enfin dans le championnat des réserves, Le CRAB Lumiu a pris le meilleur sur Portivechju Rugby 21 à 15.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos