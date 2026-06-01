Rugby féminin - Place aux demi-finales pour les Ponettes

Angie Manca a tout connu avec les Ponettes, les débuts à 7, la F2 puis la F1 avant de retrouver la saison dernière le championnat territorial à X. Un retour gagnant couronné par un Bouclier territorial et une demi-finale le 8 juin 2025 perdue justement contre Corbières. Désormais en charge de la direction technique des Ponettes, Angie Manca, qui reprend du service pour ce dernier carré au regard des absences, évoque ce nouveau rendez-vous important pour les Ponettes.





Angelina, l'euphorie du deuxième bouclier à X est passée, la phase finale du championnat de France avec les demi-finales est ce week-end, inutile de motiver les joueuses ?

La motivation n’est pas un problème, bien au contraire. Après un deuxième Bouclier, l’envie est toujours là et les joueuses ont hâte de disputer cette phase finale et d'aller chercher ce fameux titre qui n'a jamais été remporté encore. En revanche, les corps commencent à être fatigués, la saison est longue. L’enjeu est surtout de bien récupérer et de gérer cette fatigue pour arriver dans les meilleures conditions ce week-end.



Pourtant la saison a été longue. Comment sont les organismes ?

C’est vrai que la saison a été longue et les organismes sont forcément fatigués. Nous avons aussi quelques blessées, ce qui fait partie des aléas d’une saison aussi longue. Malgré cela, le groupe reste très motivé. L’objectif maintenant est surtout d’arriver prêtes pour ce format de compétition que nous n’avons pas l’habitude de jouer, en récupérant au mieux et en abordant cette demi-finale avec toute l’énergie nécessaire.



Connaissez-vous vos adversaires ?

Oui, nous connaissons les équipes qualifiées : le RC Mauriacois, Pays de Savoie et Corbières. En revanche, nous ne connaissons pas encore l’ordre des matchs, puisqu’il sera tiré au sort le jour même. Corbières est notamment l’équipe qui nous avait éliminées l’an dernier aux portes de la finale, donc il y aura forcément un esprit de revanche si nous sommes amenées à les affronter. Mais avant tout, nous restons concentrées sur notre préparation et sur ce que nous avons à faire sur le terrain.



Comment aborde-t-on cette phase finale dans cette conquête du grand bouclier ?

Nous l'abordons avec beaucoup d’envie et d’humilité. Le bouclier régional a récompensé le travail accompli jusqu’à présent et a montré que, malgré les nombreux changements intervenus en début de saison, le groupe a su se remobiliser et rester uni autour de ses objectifs. Mais ce week-end, tout est remis à zéro. Nous savons que le niveau sera relevé et que chaque match sera une bataille. L’objectif est d’arriver prêtes pour ce format de compétition que nous n’avons pas l’habitude de jouer, de prendre les matchs les uns après les autres et de donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher ce grand bouclier et ce titre qui nous tient à cœur.



Aurez-vous à votre disposition tout votre effectif ?

Non, malheureusement nous ne disposerons pas de l’intégralité de notre effectif. Nous avons perdu plusieurs joueuses sur blessure au cours de la saison. Mais avec Maxime, nous avons anticipé cette éventualité en travaillant tout au long de l’année sur la polyvalence des joueuses. Certaines ont ainsi évolué à différents postes afin de pouvoir s’adapter aux besoins de l’équipe et compenser d’éventuelles absences. C’est un travail qui nous permet aujourd’hui d’aborder cette phase finale avec des solutions malgré les blessures.



Après deux titres Ligue Sud à X et cette phase finale du championnat de France, comment peut-on se projeter sur la saison à venir et les suivantes, peut-être en ajoutant un V au X ?

Nous prendrons le temps de faire un bilan avec les joueuses et le staff à l’issue de cette saison, mais oui, l’objectif est bien de continuer à développer le projet en y ajoutant le XV. Nous mettons tout en œuvre pour retrouver les Ponettes à XV et à un niveau fédéral. Nous avons dans l’effectif plusieurs joueuses qui n’ont encore jamais évolué à XV et qui sont très demandeuses de découvrir cette pratique. Notre ambition est donc de les accompagner dans cette progression, de construire un groupe compétitif et de permettre au groupe de franchir une nouvelle étape dans son développement.





Le groupe pour les demi-finales : Lou Boismard, Elsa Catelin, Roseline Paye, Alexiane Boissart, Alizée Impatrini, Aureliah Bouchain, Tere Bernardini, Fanny Borneman Faustina Agius, Ghjuvanna Galzin, Romane Pierlovisi, Cléo Bonneil, Aude Cruciani, Aude Brument, Mélissa Talbot, Anna Yver, Angelina Manca.