Rugby - Les Ponettes corses lauréates du Challenge Amateur

Ce Challenge récompense les champions et championnes de chaque grande région ou ligue. Les catégories concernées sont R1, R2, R3 chez les seniors masculins, R1 chez les juniors masculins et Territoriales à X chez les juniors et les seniors féminines. L'équipe lauréate bénéficie d'un pack de dotations suite à ses bons résultats de la saison passée.





Cette remise a eu lieu sur la pelouse du stade de Volpaghu en présence du président de Bastia XV, Etienne Ponzevera et d'Alain Del Moro, du secrétaire général Marketing Corse TotalEnergies, Ludovic Racchio, représentant le directeur régional Jean-Michel Diaz, ainsi que de l'ensemble de l'équipe et du staff.

Cette dotation en matériel comprend cinq ballons de match, 25 maillots d'entraînement floqués aux couleurs du club, 25 chasubles réversibles, 2 porte-gourdes et un jeu de 40 plots.





Le fait que les Ponettes soient reconnues dans le cadre de ce Challenge Amateur, met en avant les efforts effectués par le club pour repartir sur des bases solides après avoir côtoyé les championnats de Fédérale 1 et 2.

Une belle renaissance pour les joueuses de Haute-Corse qui portent, déjà, leur regard vers l'avenir avec une évidente confiance.