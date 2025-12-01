Rugby - Le RC Bonifacien à la pointe extrême sud de l'ovalie corse

- Thibault Belanger, quand a redémarré le Rugby Club Bonifacien ?

- Il faut bien parler de redémarrage car le club a été créé en 2010, à l'époque il y avait mon oncle Philippe Belanger, Nicolas Lucchini, Marius Poli, Carlos Campos, Guy Cucchi, un ancien du XIII de Bonifacio, et bien d'autres. Pour ma part j'étais juste éducateur et puis le club s'est mis en sommeil en 2015 en raison du manque de bénévoles même s'il y avait pas mal d'enfants. Puis au mois de juillet dernier le besoin s'est fait sentir de remettre le club sur les rails et cela était consécutif à plusieurs interventions de parents qui voulaient que leurs enfants fassent du Rugby mais le fait de se rendre à Porto-Vecchio ou à Lecci n'était pas évident du tout. Au regard de l'engouement suscité par le Rugby ici à Bonifacio mais aussi à Figari et Pianottoli, et pour permettre de mailler encore plus le territoire, nous avons décidé au terme de l'assemblée générale de faire repartir le club.



- Et ce retour marche plutôt bien ?

- Tout à fait car nous avons trente-cinq jeunes licenciés assez resserrés en âge de 4 à 11 ans. On est donc plutôt satisfait car nous avons déjà des équipes U8 et U10. Notre premier rendez-vous sera le samedi 8 novembre à Lecci dans le cadre du rassemblement organisé par le club de Porto-Vecchio XV. Les enfants, qui sont à 90% des débutants, auront l'occasion de découvrir ce genre de rassemblement. Il y a un point à souligner c'est que l'on a des enfants dont les pères ont joué au Rugby à Bonifacio.



- Quand on est le Rugby Club Bonifacien et que l'on à côté des grands voisins comme Portivechju Rugby et Porto-Vecchio XV on se positionne comment ?

- Ce sont des clubs amis qui ont été présents pour le redémarrage du RCB avec le soutien du président de la Ligue Dumé Marcellesi et du secrétaire de Portivechju Rugby Jérôme Duhamel. Nous avons notre club et nos couleurs mais on va jouer à fond la carte de la complémentarité bien entendu avec Porto-Vecchio mais aussi avec le club du Valincu qui n'est pas loin. Il n'est pas question de rivalité loin de là, ce n'est pas l'objectif. On a la même vision du Rugby et de son développement.



- On peut, quand même, rêver un jour de retrouver une équipe senior à Bonifacio ne serait-ce qu'en loisir ?

- On ne s'interdit rien, d'ailleurs on est en train de voir pour un créneau sur le stade Tassistro, Thomas Pasqualini aura la charge de cette équipe loisir car on a la demande, sachant, toutefois que Portivechju est en R1 et a obligation d'avoir une réserve et que six joueurs de Bonifacio jouent à Porto-Vecchio et il ne faut pas pénaliser notre voisin. S’il y a suffisamment de joueurs on avisera en temps et heure de débuter par du loisir.