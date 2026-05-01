CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia 27/05/2026 Corte - Une application immersive gratuite pour découvrir la ville et son histoire 24/05/2026 Rugby 16es de finale de R1- Lucciana cale à Gardanne 24/05/2026 Les gestes qui sauvent au cœur d’une nouvelle formation à Corbara 24/05/2026

Roller Derby - Les Rolling Castagne de Bastia montent en Nationale 2 !


Philippe Jammes le Dimanche 24 Mai 2026 à 16:56

Lors de la dernière journée de leur championnat de Nationale 3 ce week-end à Marseille, les bastiaises du Roller Derby Club Bastiacciu ont validé leur ticket pour la Nationale 2. Une sacrée performance des filles de Marie-Pierre Samani et Charlotte Arrighi de Casanova.



Aprés un sans-faute en N3, les Rolling Castagne accedent à la N2 !
Aprés un sans-faute en N3, les Rolling Castagne accedent à la N2 !

Quel parcours ! 4 matchs, 4 victoires ! Les Bastiaises retrouveront donc la Nationale 2 la saison prochaine, un an après l’avoir quittée.
Tout se jouait ce week-end à la salle Vallier à Marseille. Si les Corses partaient avec une longueur d’avance sur leurs concurrentes après la journée précédente où elles avaient remporté leurs deux matchs, rien n’était gagné pour autant. Il fallait confirmer ce samedi contre les « Ultracks Canons » de Nice et dimanche contre les « Sisters in arms » de Gap.


La suite, Charlotte Arrighi de Casanova alias la joueuse Mara Donna nous la raconte. « Une belle victoire 157 – 120 contre les Niçoises, samedi et ce dimanche nouvelle victoire 257- 132 contre Gap. C'est un sans-faute pour ce championnat. Nous sommes premières de notre zone 4 de N3 et nous accédons à la N2 pour l'année prochaine. Pour ces deux dernières étapes nous avons eu la chance et l'honneur d'être « benchées » par « Pirouette » qui fait partie de l'équipe de France, championne du monde M+ cette année. Nous lui en sommes infiniment reconnaissantes. C'était un week-end intense, nous revenons fières de cette victoire et de porter les couleurs de notre île dans ce sport riche de valeurs ».
Bravo les filles !
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos