Roller Derby - Les Rolling Castagne de Bastia montent en Nationale 2 !

Quel parcours ! 4 matchs, 4 victoires ! Les Bastiaises retrouveront donc la Nationale 2 la saison prochaine, un an après l’avoir quittée.

Tout se jouait ce week-end à la salle Vallier à Marseille. Si les Corses partaient avec une longueur d’avance sur leurs concurrentes après la journée précédente où elles avaient remporté leurs deux matchs, rien n’était gagné pour autant. Il fallait confirmer ce samedi contre les « Ultracks Canons » de Nice et dimanche contre les « Sisters in arms » de Gap.





La suite, Charlotte Arrighi de Casanova alias la joueuse Mara Donna nous la raconte. « Une belle victoire 157 – 120 contre les Niçoises, samedi et ce dimanche nouvelle victoire 257- 132 contre Gap. C'est un sans-faute pour ce championnat. Nous sommes premières de notre zone 4 de N3 et nous accédons à la N2 pour l'année prochaine. Pour ces deux dernières étapes nous avons eu la chance et l'honneur d'être « benchées » par « Pirouette » qui fait partie de l'équipe de France, championne du monde M+ cette année. Nous lui en sommes infiniment reconnaissantes. C'était un week-end intense, nous revenons fières de cette victoire et de porter les couleurs de notre île dans ce sport riche de valeurs ».

Bravo les filles !

