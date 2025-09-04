Rezza - L’école rouvre après 40 ans et prend le nom d’Antoine Ciosi

Ce mardi 2 septembre restera une date marquante dans l’histoire de Rezza et de toute la vallée du Cruzini. Pour la première fois depuis plus de quarante ans, l’école du village a rouvert ses portes à une dizaine d’élèves venus de la commune et de Pastricciola, Azzana, U Salge, Rusazia et Lopigna, les cinq villages voisins. Dans son discours, Paul-François Pompini, maire de Rezza, a salué « un projet qui est le fruit d’une décision collective forte de s’unir au sein d’un syndicat intercommunal à vocation unique ». « Il y a cinq mois à peine, le 22 mars de cette année, nous annoncions officiellement, ici même, la création de l’école Antoine-Ciosi. Elle n’était alors qu’un projet sur le papier. Aujourd’hui, nous l’inaugurons. Nous pouvons être fiers d’avoir relevé le défi dans un délai aussi court. »





Ce projet éducatif, porté à la fois par les élus locaux et l’Éducation nationale, a mobilisé près de 100 000 euros d’investissement « afin d’offrir à nos élèves un environnement de travail moderne et performant ». « C’est ensemble que nous avons choisi d’ouvrir une école dans la vallée du Cruzini, parce que nous partageons la conviction que l’éducation est une priorité absolue. Elle doit être accessible partout, y compris dans nos villages et l’intérieur », a souligné le maire. Au-delà de l’aspect logistique, l’inauguration a aussi été l’occasion de rappeler la portée symbolique de cette réouverture. « Cette école est le fruit de l’union des cinq communes, elle est la promesse pour l’avenir de notre vallée. »





L’inauguration de l’école a aussi été l’occasion de lui donner le nom d’Antoine Ciosi, un chanteur emblématique et une figure majeure de la culture corse. Un choix proposé par le recteur Rémi-François Paolini, et immédiatement accepté par la famille de l’artiste. « Son argument pour expliquer pourquoi il voulait nommer l’école de ce nom-là, c’est que c’est une réouverture de classe au milieu rural. C’est une région très dépeuplée, très reculée, qui n’avait plus d’école, et les enfants étaient obligés de faire une heure de trajet pour aller à Vico, tous les matins et tous les soirs, c’était véritablement un obstacle important. La réouverture d’une classe dans un endroit aussi rural, c’est vraiment en adéquation avec ce qu’a chanté mon père toute sa vie : la désertification des villages de montagne, l’abandon des terres… C’était en correspondance avec la démarche de mon père », a indiqué Jérôme Ciosi, présent à Rezza pour représenter Antoine Ciosi.



Trop fatigué pour faire le déplacement depuis la Balagne, Antoine Ciosi a néanmoins tenu à participer à sa manière, à travers une vidéo enregistrée, projetée lors de l’inauguration. Il y récite un poème, et interprète une chanson, accompagné à la guitare par son fils. « Je suis à la fois fier et content. Je suis très fier et j’estime que c’est une belle reconnaissance de ce qu’il a apporté à la chanson corse et à la culture corse en général », a souligné Jérôme Ciosi.

