Rétro Club Automobile Ajaccien : après Porticcio, la place Foch

Le club, dont le président très actif André Paoli a d'ailleurs offert au public samedi soir un concert du groupe So Swing. De jeunes musiciens du conservatoire Henri-Tomasi ont pu jouer avec eux pour l'occasion, illustrant parfaitement combien la musique s'accorde naturellement avec l'univers des véhicules anciens, tout deux témoins d'un patrimoine précieux que la Corse aime faire vivre et partager.

Les véhicules anciens occupent, en effet, une place particulière sur l'île : ils racontent une époque, une culture, un art de vivre et rassemblent passionnés et curieux autour d'un même amour de l'authenticité.





Le Rétro Club Automobile Ajaccien vous donne, d'ailleurs, rendez-vous dimanche 7 décembre, place Foch, pour sa dernière exposition mensuelle de l'année. Une sélection de véhicules emblématiques sera présentée pour clôturer cette belle saison. Rencontre entre passion, patrimoine et convivialité : rendez-vous entre 9 et 13 heures