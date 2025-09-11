Retour en bus chaotique, vendredi, pour des lycéens de Porto-Vecchio en internat à Bastia

Samedi, inquiète que la situation ne vienne à se reproduire, une maman porto-vecchiaise s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio déposer une plainte pour « délaissement de mineur, mise en danger d’un mineur de moins de 15 ans et non assistance à personne en danger ». Une plainte qui est aujourd’hui entre les mains du parquet de Bastia. Les autorités compétentes ont réagi, puisque mardi, trois bus sont partis le matin de Porto-Vecchio, en direction de Bastia. Il y en aura donc autant au retour, vendredi : « Avec la Collectivité de Corse, on s’est donné quinze jours pour voir comment ça se passe, rapporte Mme Piereschi, mais il faut savoir que ce mardi matin, l’un des trois bus a roulé à vide, mais si ça peut rassurer, on continuera... » Vendredi dernier, n’avait-elle pas les moyens de faire remonter tout de suite à Bastia l’un des bus qui était descendu en fin d’après-midi à Porto-Vecchio, pour récupérer les neuf naufragés ? « Oui, mais les parents étaient d’accord pour venir chercher leurs enfants à Bravona », assure-t-elle, quand ces derniers affirment « n e pas avoir eu le choix ». Joëlle Piereschi se dit néanmoins ouverte, « par empathie », à étudier la perspective d’un dédommagement financier. Enfin, concernant l’épisode du chien, elle concède que son chauffeur « a fait une erreur, il aurait dû le mettre par terre pour laisser monter un enfant supplémentaire. Je lui ai notifié par écrit ne ne plus faire monter son chien à bord. » Ce chien, un caniche, a été aperçu par les parents, à Porto-Vecchio, toujours sur son siège : « Il avait l’air bien apparemment, a constaté Pascale. Pas trop scuzzulé par le trajet... »

