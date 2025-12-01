Réginald Ray : "SC Bastia-Laval, je le considère comme un match de coupe"

Le Sporting Club de Bastia affrontera bel et bien le Stade Lavallois ce mardi soir (20 h) à Furiani. Ni la commission des compétitions de la Ligue, ni le Comité national olympique et sportif n’ont donné raison aux Bastiais d’une victoire sur tapis vert suite à l’épisode de l’avion lavallois qui n’avait pas pu se poser à Poretta en octobre dernier.



Une décision pas vraiment compréhensible au vu du dossier. Et même si la période est difficile pour le Sporting, c’est sur le terrain qu’il faudra aller chercher les trois points et non à la barre d’un tribunal. Une affaire qui concerne les juristes et l’administration du club et dont Réginald Ray, le coach bastiais, « ne veut pas se laisser polluer », préférant se concentrer avec ses joueurs sur son unique tâche : remporter cette rencontre face à Laval, pour sa première à Furiani. Un match que l’entraîneur bastiais considère « comme un match de coupe, Laval est juste devant nous ».



Plus qu’un match de coupe, cette rencontre en retard de la 11ᵉ journée face au Stade Lavallois pourrait être un match charnière pour les Bastiais. Lanterne rouge avec seulement 7 points, le Sporting pourrait, en cas de victoire, raccrocher le wagon des relégables, mais, en cas de défaite, laisser encore plus d’air à un concurrent direct : « Ça va être difficile, ça va être long, ça pourrait se jouer à la dernière journée » commente le coach bastiais en conférence de presse d’avant-match, précisant « qu’il est en mission pour maintenir le Sporting » et restant « convaincu qu’il va le faire ».



Pour cela, Réginald Ray devra corriger ce qui ne fonctionne pas depuis le début de saison : de grosses occasions qui ne sont jamais concrétisées. Cela a encore été le cas face à Annecy la semaine dernière : « C’était une frustration et une déception. On a réussi à créer 5 ou 6 grosses occasions qu’on n’a pas réussi à mettre. On travaille pour mettre les occasions au fond. Mais c’est important de ne pas tout noircir pour que ça s’inverse. »

Quels sont les leviers ? Pour Réginald Ray, il y a « une bonne base de travail », mais le travail à fournir sera « intense », ainsi que l’intégration de jeunes joueurs. Face à Laval, l’entraîneur bastiais s’attend à avoir au moins « 9 joueurs sur 11 à leur niveau ». Le coach bastiais pourra aussi compter sur le retour de blessure d’Amine Boutrah.



Le groupe bastiais : Olmeta, Placide, Basset, Guidi, Meynadier, Zilliox, Ariss, Janneh, Etoga, Vincent, Karamoko, Petrignani, Sebas, Aiki, Blé, Boutrah, Tomi, Zaouai.



L’adversaire : Stade Lavallois MFC

Laval occupe la 17ᵉ place du championnat avec 12 points, soit 5 de plus que le Sporting. Une seule victoire lors des cinq dernières rencontres pour les Lavallois, mais l’occasion de creuser l’écart avec le Sporting en cas de résultat à Furiani et de raccrocher le milieu de tableau.

