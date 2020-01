Reforme des retraites : l'appel à la mobilisation du PCF de Corse

Depuis plus d’un mois, le gouvernement tente de faire passer en force son projet de retraite par points, qui serait la plus grande régression sociale des dernières décennies. C’est la mission d’Emmanuel Macron et de son quinquennat. Il a affirmé lors de ses vœux.



Malgré ça le monde du travail, la jeunesse réaffirment leur refus de cette régression sociale:



baisse des pensions pour une très large majorité des salariés, âge de départ à la retraite encore reculé, injustices accrues pour les plus précaires, les femmes, les fonctionnaires ;



transfert progressif de la protection sociale aux assurances et fonds de pensions.



Une victoire sociale et politique sur Macron est possible !



Le PCF est déterminé à agir en ce sens. Cette victoire politique, sur Macron et ses amis de la finance, est à portée de main. Les communistes travaillent partout dans le pays à montrer qu’une réforme progressiste des retraites est possible et à rassembler les forces de gauche et écologistes pour obtenir le retrait du projet Macron.



Le PCF propose :



la retraite à 60 ans garantie pour tous ;



les pensions au moins équivalentes au SMIC revalorisé à 1.500 euros nets ;



le calcul de la pension sur les 10 meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois dans le public ;



Financer une grande avancée sociale pour les salariés en s’attaquant enfin à la finance :



en revalorisant les salaires et le SMIC qui peut être tout de suite augmenté de 20% ;



en faisant cotiser le capital (cotisations sociales sur les dividendes notamment) au même titre que les salaires ;



en créant les 3 millions d’emplois nécessaires à la réindustrialisassions, à la révolution écologique et au développement des services publics ;



en instaurant une véritable égalité salariale et professionnelle femmes / hommes.



Le 9 janvier, partout dans le pays, on manifeste !



A Bastia rendez-vous à 10 heures au palais de justice.