Recensement de la population : mode d'emploi de la campagne 2025 pour la Corse

Depuis 2004, le recensement de la population s’effectue de façon annuelle. Cette année, près de 5 millions de logements et 9 millions de personnes vont être recensés sur près de 8 000 communes concernées dont 74 en Corse. 24 agents recenseurs vont être recrutés dont 180 en Corse pour effectuer ce travail titanesque qui s’étendra en Corse du 16 janvier jusqu’au 22 février pour les trois plus communes de l’île à savoir Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio. Répartition de dotations ou de subventions, taille du conseil municipal, modalités de scrutins, zonages, seuils pour réglementations ou installations de service, cette enquête est devenue essentiel pour de nombreux usages réglementaires.



Présenté sous forme d’un questionnaire, directement dans les boîtes à lettres, au domicile de la personne, ou accessible par internet, cette enquête de grande ampleur est particulièrement suivie en Corse avec un taux de 96% de réponse global. Cette année, plusieurs nouveautés font partie du nouveau questionnaire comme le détaille Christian Basso, le directeur régional : « Il y a dorénavant des questions sur le télétravail, ce qui nous permet d’étudier le recours à ce mode de travail selon les territoires, les métiers, les activités et d’adapter l’offre de transports et des infrastructures. Mais aussi, une question sur l’origine des parents qui nous permet d’avoir une vision sur les différentes trajectoires de certains habitants. Enfin, nous interrogeons les gens qui se sentent en situation de handicap car cela va nous donner des informations qui vont nous permettre d’envisager des politiques publiques au niveau local pour répondre aux besoins des populations ».



En Corse, 63 000 enfants mineurs vivent en famille



Pour être au plus près des réalités des familles, le recensement de la population évolue. Ainsi, l’adaptation des questionnaires du recensement depuis 2018 offre de nouvelles possibilités. Son innovation permet d’identifier les familles recomposées qui apparaissent dorénavant comme une structure familiale à part entière. En 2021, 63 000 enfants mineurs vivent au sein d’une famille en Corse. Ils représentent un cinquième de la population insulaire. Sur l’île, comme au niveau national, la majorité de ces enfants vit parmi une famille traditionnelle. Ainsi, 68 % des enfants mineurs vivent avec leurs deux parents et leurs éventuels frères et sœurs. Ensuite, 23 % des enfants vivent au sein d’une famille monoparentale avec un seul de leur parent, qui ne vit pas en couple.



Un enfant sur onze vit en famille recomposée



Dans la région, 5 800 enfants vivent au sein d’une famille recomposée, soit 9 % des enfants âgés de moins de 18 ans. Ils sont 11 % dans cette situation en moyenne nationale. Après l’Île-de-France, la Corse est la région où les mineurs vivent le moins fréquemment au sein d’une famille recomposée Parmi les enfants en famille recomposée, trois sur dix sont issus de la nouvelle union et vivent avec leurs deux parents et leurs demi-frères ou demi-sœurs. Les autres (sept sur dix) sont issus d’une union antérieure. La Corse est la région où les enfants vivent le plus souvent avec un seul de leur parent. Ils sont 4 000 enfants insulaires à vivre avec un de leurs parents, un beau-parent et d’éventuels demi-frères et demi-sœurs.



La part d’enfants vivant avec un seul parent progresse avec l’âge de l’enfant, principalement en raison des divorces, séparations et reformations de couples. Au sein des familles recomposées, neuf enfants sur dix âgés entre 15 et 17 ans vivent avec un seul parent, alors qu’un enfant de moins de 3 ans sur quatre est dans cette situation. En Corse, au sein des familles recomposées, la moitié des enfants vivent avec leur mère. Ils sont 19 % à habiter avec leur père et 31 % avec leurs deux parents. Quand un enfant d’une famille recomposée vit avec un seul de ses parents, il s’agit de sa mère dans sept cas sur dix.