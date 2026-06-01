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Rallier Toulon à l'Île-Rousse en kayak à pédales : le pari de Luc Montigaud, handi-aventurier


Matteo Lanfranchi le Samedi 6 Juin 2026 à 17:26

Atteint de dystonie depuis sa naissance, Luc Montigaud, 26 ans, s'apprête à relier Toulon à l'Île-Rousse en kayak à pédales. Un défi de 215 kilomètres en pleine Méditerranée, sans escale, prévu entre le 13 et le 28 juin 2026 selon la fenêtre météo.



© Instagram @autourdelucio
© Instagram @autourdelucio

La traversée représente plus de deux jours en mer, avec des relais de quatre heures le jour et trois heures la nuit. Un pari d'autant plus audacieux que Luc Montigaud ne savait pas nager avant de se lancer dans ce projet. La dystonie, handicap neurologique et moteur présent depuis sa naissance, ne l'a jamais empêché de repousser ses limites. En 2023 déjà, il avait réalisé un Tour de France en duathlon, parcourant 3 285 kilomètres en 98 jours en alternant course à pied et vélo, une aventure qui l'avait conduit jusqu'à l'Assemblée nationale pour échanger sur le handicap et le sport.


Une aventure familiale et solidaire

Pour cette traversée, il ne sera pas seul. Sa mère Céline, 52 ans, l'accompagnera. Ni aventurière professionnelle ni sportive de haut niveau, elle s'entraîne quotidiennement depuis plusieurs mois pour être à la hauteur. Un dispositif complet les entourera également : catamaran d'assistance, deux skippers, un médecin et une équipe de tournage d'une dizaine de personnes, dans le cadre d'un nouveau documentaire en cours de réalisation.


Une cagnotte ouverte pour l'autisme

Au-delà de la performance sportive, cette traversée est dédiée à l'association Louis, Jules & Compagnie, basée à Solliès-Toucas, qui accompagne les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et leurs familles. Un engagement personnel pour Luc Montigaud, dont le petit cousin est suivi par l'association. Une cagnotte solidaire est ouverte pendant toute la durée du projet. L'aventure sera à suivre sur les réseaux sociaux via le compte @autourdelucio.





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