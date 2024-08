Quoi de neuf, docteur ? : le Festival Arte Mare 2024 revient à Bastia du 27 septembre au 12 octobre

Ce jeudi, l'édition 2024 du Festival du film et des cultures méditerranéennes a été dévoilée à Bastia. Avec plus de soixante-dix films diffusés sur cinq sites différents, le festival proposera un vaste programme alliant cinéma, littérature, musique, peinture, et même gastronomie, l'événement s'annonce riche. Le thème de cette 42e édition,



« Quoi de neuf docteur ? », fait un clin d'œil à la célèbre réplique de Bugs Bunny, tout en posant une question d'actualité. Comme l'a souligné Michèle Corrotti, présidente de l'association Arte Mare, « What’s Up, Doc ? Que répondre à la question fétiche de Bugs Bunny ? Pas sûr, d’ailleurs, qu’il attende une réponse. » Elle ajoute avec humour que le festival, bien que sans doctorat, propose une réponse artistique et culturelle à travers ses diverses manifestations.



En raison de la fermeture du théâtre, le festival investira plusieurs nouveaux lieux : le Centre Culturel l’Alb’Oru, le centre culturel C. Rocchi à Biguglia, le cinéma le Régent, Cinéma U Paradisu à Furiani, ainsi que les bibliothèques et médiathèques de Bastia et de Castagniccia, et la Galerie Noir & Blanc. Les films seront répartis en plusieurs compétitions, notamment la compétition méditerranéenne, la compétition du film corse, la compétition des écoles de cinéma, ainsi que le panorama d’avant-premières. Le festival s'ouvrira avec la projection du film « Le Mohican » de Frédéric Farrucci, suivie d’un concert de « Camerata Figarella », et se clôturera « En fanfare » avec des images et de la musique live.





















Cinéma, littérature, musique…

Le festival ne se limite pas au cinéma. Côté littérature, le traditionnel prix Ulysse récompensera Milena Agus pour l’ensemble de son œuvre, et Sara Vallefuoco pour son premier roman. Côté musique, une « Open air party » se tiendra le samedi 28 septembre sur le parvis du Centre Culturel, avec une programmation festive incluant Moon Acoustic Live, un groupe proposant un répertoire varié de musique lounge, pop rock, en plusieurs langues. Le samedi suivant, l’orchestre d’harmonie régional « Corsica armonia », composé de la Lyre Municipale Bastiaise, de l’orchestre Aria d’Ajaccio, et d’autres formations, se produira sur scène.



Les arts visuels seront également à l’honneur avec plusieurs expositions. La galerie Noir & Blanc accueillera une exposition temporaire intitulée « Art et Santé », mettant en lumière les œuvres des artistes du Foyer A Sulana. Une autre exposition, celle de Zelda Colonna à l'Alb’Oru, présentera ses années de recherche et d’expérimentation autour du corps comme objet de médecine contemporaine. Par ailleurs, la bibliothèque patrimoniale exposera des planches anatomiques restaurées du docteur Antomarchi.



Enfin, le festival proposera un volet gastronomique avec un restaurant éphémère à l'Alb’Oru, offrant chaque soir un dîner composé de plats inspirés de la cuisine corse, mettant en avant les produits locaux. Les menus, élaborés par le chef Quentin Sanchez du restaurant La Corniche à San Martino di Lota, seront exécutés par Sandrine Farrugia, une cuisinière professionnelle d’expérience. Les repas seront accompagnés de vins corses, en collaboration avec l'Association des Sommeliers de Corse.



Le festival accueillera également une pléiade d’invités prestigieux, parmi lesquels Pierre Jolivet, Sandrine Kiberlain, François Rollin, Eric Fraticelli, Hélène Frappat, Sofiane Zermani, Christophe Bourseiller, et bien d’autres.



Les réservations, les pass et les billets sont déjà en vente sur le site d’Arte Mare. Le public est invité à ne pas manquer cet événement incontournable, véritable carrefour des cultures méditerranéennes.