Qui sera la personnalité corse de l'année 2024 pour les lecteurs de CNI ?

Maxime Biaggi, de son vrai nom Maxime Ricoveri-Leschi, est streamer, vidéaste et acteur, originaire de Figarella. À 25 ans, après ses débuts avec "I Kongoni", il a su se faire un nom dans le milieu du divertissement en ligne, notamment grâce à son émission de talk-show Zen, lancée en octobre 2021 sur Twitch, attirant jusqu'à 180 000 spectateurs en direct.

L'émission, inspirée des "late shows" américains, mélange interviews de célébrités et sketches humoristiques, et a reçu des invités populaires comme Squeezie et Léna Situations.

Biaggi se considère comme un acteur plutôt qu'un animateur ou un journaliste, et il s'inspire d'humoristes français tels que Louis de Funès et Les Nuls.