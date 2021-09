Quatre villes corses dans le top 10 des destinations françaises les plus recherchées de l'été

La fin de l'été rime souvent avec la saison des bilan et le comparateur de voyages en ligne Kayak.fr dévoilé ce lundi 20 septembre son son bilan d'été 2021. Si environ 92 % des recherches le site ont concerné des destinations étrangères , le sud de la France, et plus particulièrement la Corse, ont été appréciés par un grand nombre d'internautes.

Comme à son habitude, la région la plus concernée par ces recherches est sans conteste a été l'ile de beauté avec Ajaccio et Bastia sur le podium (1ère et 3ème place). Les destinations ensoleillées et disposant de plages sont également à retrouver avec Nice en 2ème position, Marseille en 5ème, Toulouse, Montpellier et Bordeaux qui ferment ce classement. La capitale française, moins appréciée des touristes durant l'été, est à la 6ème position alors que Figari se trouve en quatrième et Calvi en septième position.





TOP 10 des destinations en France les plus recherchées

1 - Ajaccio

2 - Nice

3 - Bastia

4 - Figari

5 - Marseille

6 - Paris

7 - Calvi

8 - Toulouse

9 - Montpellier

10 - Bordeaux