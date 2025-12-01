Quatorze ans de prison pour le chef d'une bande criminelle de Propriano

Yassine Akhazzane, chef d'une bande criminelle de Propriano, a été condamné jeudi à quatorze ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers et 20.000 euros d'amende pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. Il avait été interpellé, le 4 janvier 2021, sur un chemin de terre de la commune d'Afa, à bord d'un véhicule volé, une kalachnikov chargée entre les jambes et porteur d'un gilet pare-balle. Les deux jeunes hommes qui l'accompagnaient se sont vu infliger par le tribunal correctionnel de Marseille huit et neuf ans de prison avec une période de sûreté aux deux tiers et une amende de 12.000 euros.



Contestant tout projet criminel, ces trois prévenus ont toujours affirmé qu'ils se rendaient à un rendez-vous dans le but de vendre l'arme et le véhicule volé.

A l'audience, ils ont maintenu leur version, assurant ne vouloir tuer personne, ni venger personne.



Selon l'accusation qui avait réclamé mercredi quinze ans de prison contre Yassine Akhazzane et dix ans contre les deux autres prévenus, le trio était prêt à un passage à l'acte imminent.

Le procureur avait expliqué que Yassine Akhazzane s'était vu confier un contrat par Louis Carboni, 69 ans et baron du banditisme insulaire, pour l'exécution d'un membre d'une famille adverse afin de venger l'assassinat de l'un de ses fils.



Le cas de M. Carboni a été disjoint lundi en raison de son état de santé incompatible avec sa comparution. Il sera jugé en avril.



Le casier judiciaire de Yassine Akhazzane porte mention d'une vingtaine de condamnations.

Trois autres prévenus auxquels il était reproché leur participation à des actes préparatoires –-déplacements de véhicules volés, rencontres conspiratives-- ont été condamnés à des peines allant de quatre ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, à six ans de prison.



Aucun des quatre prévenus qui avaient comparu libres depuis lundi n'étant présent à l'énoncé du jugement, le tribunal a décerné trois mandats d'arrêt, un mandat de dépôt contre un prévenu qui comparaissait détenu dans une autre affaire et a maintenu en détention Yassine Akhazzane.