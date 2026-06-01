« Puerto Rico 1893 » : Le nouveau roman du cap corsin Philippe Moncho.





- La trame de ce roman* ?

- L’histoire de Paul M. qui s'attelle à l'écriture d'un roman. Entre imaginaire et réalité, il enjambe plus d’un siècle d’histoire et dans ce vagabondage littéraire et historique, il commence à perdre pieds. Tout débute avec la découverte d’une vieille photographie au marché aux puces de Bastia, un portrait de Laetizia Rico Mazzeri portant au dos son nom et cette inscription, « Puerto Rico 1893 ». L’image déclenche instantanément une mise en route de son processus créatif. Une écriture qui ne sera pas simple et Paul souffrira de multiples agressions du réel, en arrivant à consulter un psychiatre pour tenter de régler ce problème. Il y a bascule entre l’histoire contemporaine de l’auteur et le 19e siècle, une continuelle bascule entre ces deux époques qui le fragilise. La partie 19e siècle est un thriller avec Puerto Rico pour décor, la partie contemporaine, une comédie qui concerne l’auteur.





- Vous, et Paul, y abordez plusieurs thèmes ..

- A travers cette fresque plusieurs thèmes sont en effet abordés comme la condition féminine, la fin de l’esclavage, la guerre de 14, et les Cap Corsins partis à Puerto Rico. L’écriture, un an de travail, m’a réclamé pas mal de recherches.





- Des projets ?

- Oui bien sûr. Je suis en écriture. Un ouvrage d’autre style car j’aime titiller de nouveaux -genres. Je suis toujours en quête d’une idée et souvent j’alterne entre roman, roman historique, de science-fiction, nouvelles, poésies.

Philippe Moncho est un artiste complet : Guitariste et compositeur (Isadora en 2014), disques pour enfants (Piccule Piccule Storie, Prix Musanostra de la ville de Bastia 2018), conteur, (Les Contes du Loup en 2019), écrivain (Pelo et Lua en 2018, Le Jardin des Anges en 2021...) dont les derniers livres sont parus en 2024 (Mirabelle) et 2025 (La mer en face, recueil de poèsies). Nous avons réussi à le décramponner de son cher Cap Corse pour qu’il vienne nous parler de son dernier ouvrage paru aux éditions La Trace.- Je me suis inspiré de moi, en durcissant les traits du personnage. J’y démystifie aussi ce qu’est un auteur. On découvre son nom au fil de l’histoire.*Philippe Moncho sera en dédicaces le 7 juin au Parc de Saleccia, le 17 juin à la librairie Papi à Bastia, fin juillet à Ajaccio dans le cadre du Corsica Polar, fin août à Canelle et Centuri, et tous les mercredis au marché de Meria.