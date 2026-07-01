CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Sylvain Gregori, conservateur en chef du musée de Bastia 08/07/2026 À Losari, un site repensé entre protection du littoral et accueil du public 04/07/2026 La 35e édition des Nuits de la Guitare de Patrimonio s’annonce mémorable 04/07/2026 Double début de noyade sur la plage du Lido à Propriano : deux adolescentes secourues par la SNSM 04/07/2026

Pruno-Casamozza-Bastia - Avis de messe


La rédaction le Samedi 4 Juillet 2026 à 07:44

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.




Pruno-Casamozza-Bastia - Avis de messe

Pruno-Casamozza-Bastia

4 juillet 2024 - 4 juillet 2026 : anniversaire de décès de notre mère et épouse
Anne-Camille LIEUTAUD née GIACOMI
 
Deux longues années pourtant si proches : nous gardons son souvenir intact et ressentons cruellement son absence au quotidien.
 
Que celles et ceux qui la gardent dans leur cœur aient une pensée pour elle à cette occasion et se remémorent les bons moments passés ensemble.
 
Une intention de prière sera dite pour elle à la messe de samedi 4 juillet 2026 à 18 heures à Folelli.
 
Sa famille reconnaissante.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos