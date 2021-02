Protection de l’enfance : préavis de grève à la Collectivité de Corse

1. Augmenter le nombre de places d’accueil en passant de nouvelles conventions avec les structures d’accueil existantes, en revalorisant le métier d’assistante familiale.

ü Où en est le projet de la nouvelle pouponnière dont les fonds ont semble-t-il été octroyés ?

ü Accélérer les procédures d’autorisation d’extension pour les structures connues.

ü Création de places d’accueil adaptées aux besoins du territoire.



Recrutement rapide d’agents pouvant remplir les fonctions indispensables au bon fonctionnement des services.

ü Raccourcir les délais de recrutements et ouvrir les postes en externe (secrétariat, éducs-spécialisés, TISF, EJE).

ü Fournir un calendrier.

ü Anticiper le remplacement du médecin ASE régional qui est en partance.

ü Dotation service prévention Cismonte : recrutement d’une équipe composée de TISF, Educateur Jeune Enfant et éducateurs spécialisés.

ü Dotation service prévention Pumonte : Développement des outils de prévention ; TISF, conventions avec des ass-mat, crèches, éducation nationale (placements à la journée) + éducateurs de prévention.



3. Titularisations :

ü Poste instructeur (Cismonte)

ü Poste de tarificatrice ESSMS (Cismonte)



4. Création d’un comité de dialogue social (agents, encadrants et directions)



5. Commande d’un audit externe organisationnel (Organigramme, procédures managériales) de la DGA des affaires sociales et sanitaires.



6. Création et mise en œuvre d’une cellule d’aide psychologique pour lutter et prévenir les risques psycho-sociaux.



7. Création d’un comité de suivi (administrations – représentants des personnels – syndicats) spécifique à la protection de l’enfance et au social en général.



Les moyens manquent en Corse pour assurer pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant. Le nombre de mineurs à placer augmente mais l'accueil reste insuffisant.Les agents des services sociaux de la Collectivité de Corse, débordés ont alerté les pouvoirs publics mais après plusieurs manifestations et une réunion avec le président de l'exécutif, Gilles Simeoni les impressions restent mitigées et l’intersyndicale a déposé un préavis de grève ce lundi à partir du 13 février.Effectifs et structures insuffisantes, personnels en souffrance, et surtout, in fine, une enfance fragilisée aujourd'hui en danger à cause de la crise sociale. « En à peine un mois en janvier nous avons eu 26 enfants à placer, soit le même nombre que pour toute l’année dernière, explique Gregory Cristofari parlant au nom de l’intersyndicale. Il y a un mal être croissant auprès du personnel. Quant aux structures d’accueil on est obligé de palier à l’urgence en « poussant les murs » et en séparant des fratries, ce qui est très pénible pour les enfants. Certains agents font depuis l’objet d’un suivi RPS (risques psycho sociaux). Aujourd’hui, les agents en charge de la santé et du social sont en très grande souffrance et sont au bord de l’épuisement. ASS FAM, Psychologues, éducateurs, personnels sociales et administratifs, malgré tout font face et sont présents au quotidien, mais jusqu’à quand ? ».« Si nous avons pu nous exprimer et faire entendre les témoignages des agents à Gilles Siméoni, Président de l’Exécutif et Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des questions sanitaires et sociales, nous n’avons eu aucune proposition concrète sur du long terme, seule l’urgence a été abordée. Mais cela est déjà subi et traité par les services concernés. Nous attendons plus d’engagements et de solutions. Le personnel manque cruellement surtout en zone rurale. Rappelons que les enjeux au-delà des agents épuisés et désespérés par la situation sont les enfants ».