Propriano : quatre jeunes sauvés des vagues à la plage du Lido

Plusieurs témoins ont donné l’alerte directement au centre des Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano, situé à une centaine de mètres de la plage. Selon la SNSM, les vagues déferlantes atteignaient 2,50 mètres et les courants compliquaient l’intervention.

Après avoir informé le CROSS Méditerranée, deux nageurs-sauveteurs se sont engagés à l’eau. Trois nageurs-sauveteurs de bord de la vedette SNSM 17-07 « Cyrnos » les ont rapidement rejoints.

Parallèlement, le CROSS Méditerranée a mis en alerte un hélicoptère de la Sécurité civile avec des plongeurs sapeurs-pompiers. Le CODIS de Corse-du-Sud a engagé un véhicule de secours et d’assistance aux victimes.

Les cinq sauveteurs ont réussi à ramener les quatre personnes sur la plage après une quinzaine de minutes, malgré les déferlantes et la proximité des rochers. Très choquées, elles ont reçu les premiers soins des sauveteurs et des sapeurs-pompiers.

L’une d’elles a été transportée à l’hôpital de Sartène. Les trois autres, indemnes, n’ont pas nécessité d’évacuation hospitalière.