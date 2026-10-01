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Propriano : quatre jeunes sauvés des vagues à la plage du Lido


le Samedi 10 Octobre 2026 à 08:33

Quatre jeunes âgés d’une vingtaine d’années ont été secourus par les sauveteurs de la SNSM, ce vendredi 9 octobre vers 18 heures, à la plage du Lido, à Propriano. En difficulté dans une forte houle, ils ont été entraînés par les courants vers des plateaux rocheux situés à environ 150 mètres au large. Une personne a été évacuée vers le centre hospitalier de Sartène.



(Photo et vidéo Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano)
(Photo et vidéo Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano)
Plusieurs témoins ont donné l’alerte directement au centre  des Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano, situé à une centaine de mètres de la plage. Selon la SNSM, les vagues déferlantes atteignaient 2,50 mètres et les courants compliquaient l’intervention.
Après avoir informé le CROSS Méditerranée, deux nageurs-sauveteurs se sont engagés à l’eau. Trois nageurs-sauveteurs de bord de la vedette SNSM 17-07 « Cyrnos » les ont rapidement rejoints.
Parallèlement, le CROSS Méditerranée a mis en alerte un hélicoptère de la Sécurité civile avec des plongeurs sapeurs-pompiers. Le CODIS de Corse-du-Sud a engagé un véhicule de secours et d’assistance aux victimes.
Les cinq sauveteurs ont réussi à ramener les quatre personnes sur la plage après une quinzaine de minutes, malgré les déferlantes et la proximité des rochers. Très choquées, elles ont reçu les premiers soins des sauveteurs et des sapeurs-pompiers.
L’une d’elles a été transportée à l’hôpital de Sartène. Les trois autres, indemnes, n’ont pas nécessité d’évacuation hospitalière.





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