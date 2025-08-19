Propriano : dix personnes secourues sur un catamaran en difficulté

Ce 18 aout, vers 15h30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Méditerranée a sollicité l’intervention des sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano. Un catamaran de 16 mètres, avec dix personnes à son bord, signalait une voie d’eau dans l’anse de Senetosa, au sud de la Corse.



Deux moyens nautiques ont été engagés : le patrouilleur de surveillance et de sauvetage SNS 731 Ville de Sartène – Cità di Sartè et le navire de sauvetage hauturier SNS 1707 Cyrnos, avec deux plongeurs à bord. À leur arrivée, les sauveteurs ont constaté que l’infiltration était partiellement contenue par les pompes de cale. Des moyens de pompage supplémentaires ont été installés et une inspection sous-marine a été réalisée pour sécuriser l’embarcation.



Stabilisé, le catamaran a pu être pris en remorque et conduit vers le port de Propriano, où il est arrivé en sécurité vers 19h45.

