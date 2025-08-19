CorseNetInfos
Propriano : dix personnes secourues sur un catamaran en difficulté


VL le Mardi 19 Août 2025 à 12:32

La SNSM de Propriano est intervenue ce lundi après-midi pour porter assistance à un voilier de 16 mètres qui présentait une voie d’eau dans l’anse de Senetosa.



SNSM Propriano
Ce 18 aout, vers 15h30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Méditerranée a sollicité l’intervention des sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano. Un catamaran de 16 mètres, avec dix personnes à son bord, signalait une voie d’eau dans l’anse de Senetosa, au sud de la Corse.

Deux moyens nautiques ont été engagés : le patrouilleur de surveillance et de sauvetage SNS 731 Ville de Sartène – Cità di Sartè et le navire de sauvetage hauturier SNS 1707 Cyrnos, avec deux plongeurs à bord. À leur arrivée, les sauveteurs ont constaté que l’infiltration était partiellement contenue par les pompes de cale. Des moyens de pompage supplémentaires ont été installés et une inspection sous-marine a été réalisée pour sécuriser l’embarcation.

Stabilisé, le catamaran a pu être pris en remorque et conduit vers le port de Propriano, où il est arrivé en sécurité vers 19h45.






