Projet de parc éolien dans le Cap Corse : inquiétude de la Fédération Régionale des Chasseurs

Sans être opposés au principe d’utiliser au mieux les énergies renouvelables, les chasseurs s’interrogent sur les conséquences écologiques et donc aussi cynégétiques de cet ensemble de 48 éoliennes pour la Corse. La richesse du Cap Corse pour la seule migration des oiseaux par exemple est connue depuis longtemps. Les suivis ornithologiques depuis plusieurs décennies l’attestent et les chasseurs de turdidés ou de pigeons le savent également.Les éoliennes envisagées se situent dans un axe de migration très fréquenté par l’avifaune, situé entre la pointe nord du Cap Corse et les environs de La Spezia, entre Ligurie et Toscane. Dans le domaine avifaunistique on ne peut évidemment passer sous silence les importantes populations d’oiseaux marins qui utilisent aussi ces espaces aérien et marin chaque jour de l’année, à quelques encablures du Parc marin du Cap Corse.Les Fédérations des chasseurs de Haute-Corse de Corse-du-Sud ainsi que leur Fédération régionale appellent tous les chasseurs mais aussi tous les corses attachés à la préservation de leur patrimoine naturel à rester très vigilants et mobilisés si ce projet ne devait pas apporter les garanties nécessaires.D’ores et déjà chaque citoyen peut agir en s’exprimant dans l’enquête publique avant le 5 juin*