Projection ce soir à Lisula du documentaire de Dominique Bertoni "Corsi-Americani"

Tiraillés entre exil et insularité, Ghjuvan Micaelu, Cédric et Julie : trois jeunes Corses ont tout quitté pour vivre et travailler aux États-Unis d’Amérique. À travers un voyage entre la Californie, le Michigan, la Floride et la Corse, ce film intimiste dépeint leurs espoirs et leurs doutes. Ils entrent inconsciemment dans une véritable tradition migratoire, tout comme les frères Nicrosi, des Cap-corsins partis faire fortune à Montgomery en Alabama en 1852.

Deux autres projections suivrons : Le samedi 7 à 21h00 et le dimanche 8 à 19h00