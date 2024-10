Processus d’autonomie : Michel Barnier annonce une reprise du dialogue avec la Collectivité de Corse

C’était une prise de parole très attendue. Ce mardi après-midi, lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a indiqué vouloir renforcer les pouvoirs des collectivités locales. « Je me fais depuis très longtemps, une très haute idée du rôle des collectivités locales dans la République. Quarante ans après les grandes lois de décentralisation, il nous fait bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l’État. Nous respecterons les compétences de ces collectivités et nous regarderons les possibilités de les augmenter et de les renforcer », a-t-il souligné.Une nouvelle décentralisation dans le cadre de laquelle il entend poursuivre le processus d’autonomie de la Corse. « Le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation reprendra le dialogue avec les élus et les responsables socio-économiques de la Collectivité de Corse », a-t-il affirmé.Vendredi dernier, lors de la session de l’Assemblée de Corse, l es élus avaient adopté à la quasi-unanimité une résolution solennelle demandant au Chef de l’État de saisir au plus tôt le Parlement du projet de révision constitutionnelle relative à la Corse.