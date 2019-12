Prévention des addictions : A Porto-Vecchio la Mission Locale renforce ses actions

Si les nombreux ateliers organisés par la mission locale pour cette journée ont abordé la consommation de stupéfiants sous différents angles et regards, le témoignage le plus touchant a sans doute été celui de Gregory Gambin, porto-vecchiais, revenu de cet enfer et survivant à la mort. « Un matin, simplement, je suis décédé, j’ai raté un rond-point, j’étais drogué, j’avais bu, je suis mort trois jours. Cet accident a été la conséquence directe de la consommation de drogue que j’ai fait pendant 10 ans. J’ai pris de la cocaïne, de plus en plus, et aujourd’hui, après l’accident, je suis revenu à la vie et je veux partager mon histoire. »



Pendant qu’il raconte son histoire face à 10 jeunes, deux d’entre eux ont les larmes aux yeux, « j’espère que ce jeunes ont compris les dégâts que cela cause sur les vies. - affirme Gregory - Aujourd’hui encore, 5 ans après, j’ai toujours la moitié du visage paralysée et j’ai perdu la vue d’un œil. Il faut absolument que les jeunes saisissent mon message, la drogue tue et pourtant je la vois de plus en plus répandue » .



Par la force de vérité du témoignage de Gregory, la mission locale a également réalisé un clip de sensibilisation aux ravages de ces nuits trop « festives » qui souvent virent au cauchemar.



« Gregory, grâce à son histoire et à cette vidéo, nous permet de toucher les jeunes et de leur dire sans filtre la vérité, nous devons les sortir de cette vision romantique du drogué et au contraire leur ouvrir les yeux sur la force de destruction de leur comportement » affirme Dea Foata directrice de la mission locale, certaine que le témoignage sans faux-semblant d’un homme peut changer les vies de tant d’autres.







Une première qui se renouvellera



« Pour cette première journée de sensibilisation aux drogues, nous avons voulu aborder la consommation de drogue sous tous les angles, c‘est pourquoi nous avons mis en place un atelier avec les pompiers pour expliquer les gestes de premiers secours, un autre animé par la CDC qui met en lumière les effets des stupéfiants sur l’organisme, un autre encore animé donc par la gendarmerie avec l’appui des lunettes et d’un simulateur de conduite, et enfin un dernier à propos du consentement sexuel. - explique Dea Foata - Et pour compléter cette journée, les pompiers ont également procédé à un exercice de désincarcération de véhicule mais surtout nous avons la chance d’avoir avec nous, un ambassadeur de la lutte contre les drogues, fort de son expérience et du drame que celle-ci a entrainé dans sa vie »







Face au succès de cette journée de sensibilisation, la mission locale, veut réitérer l’évènement dans d’autres villes de Corse et désire que chacun prenne conscience des risques que la jeunesse encourt. Face à cette jeunesse en danger, c’est avec la mobilisation du plus grand nombre que des drames pourront être évité.