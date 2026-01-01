Président de la Communauté des Communes de Corte centre Corse, Antoine Orsini, quitte la politique

Cette décision, Antoine Orsini l’a « mûrement réfléchie ». Dans un communiqué, le président de la Communauté des Communes de Corte centre Corse affirme cependant qu’il ne s’agit pas d’un « renoncement ou d’un désengagement », mais il estime qu’après 37 années d’élu pour le bien commun, son parcours doit prendre fin.





À la tête de la 4C, Antoine Orsini a conduit de nombreux chantiers, que ce soit au niveau de la gestion des déchets ménagers que de la gestion de l’assainissement avec, par exemple, la fin des travaux de la station de traitement des eaux usées de Muracciole-Vivario ainsi que la réfection du réseau d’eau et le réseau d’assainissement de la vieille ville de Corte. L’avant-projet de construction de la Station de traitement des eaux usées de Rospigliani a également été lancé cette année. Le troisième grand dossier porté par Antoine Orsini durant cette mandature a concerné la GEMAPI (Gestion de l’Eau, des milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations). Après avoir renouvelé la convention avec l’ONF, il a lancé une étude de faisabilité concernant l’entretien et le nettoyage des berges des rivières.





Antoine Orsini relève donc des années d’engagement « au service de notre commune, de notre territoire, de ses habitantes et de ses habitants. J’ai eu l’honneur d’exercer les fonctions d’adjoint au maire pendant dix-neuf années, et celles de président de la communauté de communes du Centre Corse durant six années. Ces responsabilités, je les ai assumées avec sérieux, humilité et détermination », explique-t-il, avant de poursuivre : « Servir les Cortenais et les Centrecorsins a été pour moi un immense honneur. J’ai toujours considéré que l’engagement public était un devoir, mais aussi une chance, celle de pouvoir agir concrètement pour améliorer le quotidien, préparer l’avenir et défendre l’intérêt général ».

Antoine Orsini avoue être « profondément attaché aux valeurs qui ont guidé mon action ». Adepte du développement durable, il a toujours essayé de concilier développement économique et protection du patrimoine naturel et culturel exceptionnel. « Cet équilibre est fragile, mais essentiel. Il conditionne l’avenir de notre territoire, notamment face aux enjeux majeurs que sont l’eau et la gestion des déchets ».







Le président de la 4C explique également qu’il n’a jamais été membre d’un quelconque parti politique, « pourtant, j’ai trouvé une véritable famille à la mairie de Corte. Une famille humaine, engagée, solidaire. Elle m’a été transmise par celui que je considère comme notre père spirituel, Tony Sindali, qui fut pour moi un modèle en politique, par son sens de l’intérêt général, sa rigueur et son humanité. Je le remercie, du fond du cœur, pour la confiance qu’il m’a accordée pendant toutes ces années. Elle restera pour moi un souvenir précieux et une grande fierté ».





Il poursuit en insistant sur le fait que « cette famille » est aujourd’hui réunie autour de Xavier Poli. « Mon compagnon de route, mon frère en politique. Je veux lui dire ici toute mon amitié, toute ma confiance et tout mon soutien. Il pourra toujours compter sur moi, comme je sais pouvoir compter sur lui ».





L’élu cortenais souhaite adresser une pensée affectueuse à ses « collègues adjoints au maire et à mes collègues vice-présidents. Nous avons partagé des moments forts, parfois difficiles, souvent exigeants, mais toujours portés par la volonté d’agir ensemble pour notre territoire ». Il remercie et félicite les personnels de la 4C pour leur engagement : « Avec le temps, j’ai aussi pleinement pris conscience d’une réalité essentielle : un élu n’est rien sans les femmes et les hommes qui l’accompagnent au quotidien. Les personnels administratifs et techniques sont la colonne vertébrale de l’action publique. Leur compétence, leur engagement et leur sens du service public sont indispensables. Je veux saluer tout particulièrement le travail des équipes de terrain, celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent au service de la population, souvent dans l’ombre, avec professionnalisme et dévouement. Sans eux, rien ne serait possible ».





Antoine Orsini soutient, enfin, qu’il quitte une fonction, « mais je ne quitte ni Corte, ni le Centre-Corse, ni les valeurs qui m’ont animé. Je resterai un citoyen passionné, fidèle à ce territoire que j’aime profondément ».

