Près d'Ajaccio un centre d'hébergement pour les sans-abri atteints du Covid-19 voit le jour

A partir du 6 avril prochain, des personnes sans-abri contaminées, mais sans gravité, par le coronavirus Covid-19, sont accueillies dans un centre d’hébergement au CCAS Marinca à Porticcio. Le centre d'hébergement spécialisé de Corse-du-Sud ouvrira lundi prochain, dans les locaux de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière pour venir en aide aux personnes malades sans domicile à la rue ou en centre d’hébergement qui doivent faire l’objet d’une attention et d’une protection accrues.

Pilotée par la DDCSPP de Corse du Sud en lien avec l’ARS de Corse, ce dispositif a pu être mis en œuvre grâce à la mobilisation et au concours des entreprises, organismes et personnels de santé partenaires, notamment la Croix Rouge qui en assurera la gestion.