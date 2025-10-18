Premiers passagers du téléporté Angelo : ce qu'ils en ont pensé

Hormis quelques passagers, les Ajacciens venus découvrir le nouvel équipement dès son ouverture étaient enchantés.
"C'est grandiose", tel a été le premier mot de Sabine, en sortant de la cabine. Pendant son trajet, elle a envoyé des messages à ses copines pour leur dire de venir tester Angelo cet après-midi "parce que certaines étaient sceptiques". "On découvre une vue d'Ajaccio que l'on n'imagine même pas". Enchantée, elle assure que ce premier tour ne sera pas le dernier.
Alors qu'à midi, l'ambiance était encore calme sur le quai de la Gare Saint-Joseph, un couple ajaccien n'est pas passé inaperçu, venu essayer le téléphérique habillé en tenue de ski et de surf. Stéphanie et Jean, sceptiques sur le projet mais ne manquant pas d'humour, se sont déguisés plus par macagna. "C'est assez drôle de voir les réactions des gens. Beaucoup ont parlé, peu l'ont fait." Une fois arrivé à Mezzavia, le couple a reconnu que le téléphérique offrait une très belle vue. "Les touristes vont apprécier, c'est sûr et certain." Concernant l'équipement en lui-même, leur avis n'a guère changé après l'essai : "Est-ce que ça vaut réellement l'investissement ? Non". Stéphanie assure qu'elle n'utilisera pas le parking relais de Saint-Joseph pour aller faire ses courses à Mezzavia, préférant sa voiture et les embouteillages plutôt que le téléporté.
Les passagers ont voulu faire plusieurs voyages
Angelo a accueilli ce samedi des passagers de tous les âges, venus en famille, entre amis, en couple, avec parfois des vélos. Beaucoup de passagers l'ont même pris plusieurs fois. Et d'autres ont prévu de revenir ce dimanche, comme Etiennette, Camille, Marie-Noëlle et Lola. Elles attendaient à la gare une autre de leurs amies pour reprendre le téléphérique. Pour chacune, le téléporté présente des avantages : "Mes enfants travaillent à l'hôpital, ils ont pris l'abonnement et vont prendre Angelo" ; "Mon neveu est scolarisé au collège du Stilettu et demain il va faire un premier parcours pour voir comment ça se passe (...) ou encore pour se rendre dans les commerces de Mezzavia et de Baleone. Avec le parking relais, "on ne prend pas la voiture, c'est pratique".
Marcel et Marie-Thé, habitant du quartier Saint-Joseph ont apprécié ce nouveau moyen de transport mais pour l'instant, ils préfèrent marcher. Mais ils restent conscients "qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve, et que le téléphérique peut être pratique".
Baptiste (17 ans) est venu avec sa petite soeur Mattea et un ami Ange (13 ans) en comité restreint pour être parmi les premiers passagers. "On est très content, c'est une belle innovation". Comme les autres passagers interrogés, ils ont été conquis par la beauté du panorama. "C'est une autre vue sur Ajaccio, sur notre ville, sur Porticcio. On découvre un nouveau paysage."
Ce premier jour était une découverte. Maintenant, laissons Angelo voler de ses propres ailes.
Ce premier jour était une découverte. Maintenant, laissons Angelo voler de ses propres ailes.
