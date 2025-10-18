Premiers passagers du téléporté Angelo : ce qu'ils en ont pensé

Angelo a accueilli ce samedi des passagers de tous les âges, venus en famille, entre amis, en couple, avec parfois des vélos. Beaucoup de passagers l'ont même pris plusieurs fois. Et d'autres ont prévu de revenir ce dimanche, comme Etiennette, Camille, Marie-Noëlle et Lola. Elles attendaient à la gare une autre de leurs amies pour reprendre le téléphérique. Pour chacune, le téléporté présente des avantages : "Mes enfants travaillent à l'hôpital, ils ont pris l'abonnement et vont prendre Angelo" ; "Mon neveu est scolarisé au collège du Stilettu et demain il va faire un premier parcours pour voir comment ça se passe (...) ou encore pour se rendre dans les commerces de Mezzavia et de Baleone. Avec le parking relais, "on ne prend pas la voiture, c'est pratique".

Marcel et Marie-Thé, habitant du quartier Saint-Joseph ont apprécié ce nouveau moyen de transport mais pour l'instant, ils préfèrent marcher. Mais ils restent conscients "qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve, et que le téléphérique peut être pratique".

Baptiste (17 ans) est venu avec sa petite soeur Mattea et un ami Ange (13 ans) en comité restreint pour être parmi les premiers passagers. "On est très content, c'est une belle innovation". Comme les autres passagers interrogés, ils ont été conquis par la beauté du panorama. "C'est une autre vue sur Ajaccio, sur notre ville, sur Porticcio. On découvre un nouveau paysage."

Ce premier jour était une découverte. Maintenant, laissons Angelo voler de ses propres ailes.