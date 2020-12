Pour les fêtes, CNI vous propose une table de Noël 100% produits nustrali

Une table 100% produits corses pour Noël ? C'est possible ! D'ailleurs la saison hivernale par sa foison de denrées locales, est très propice à l'exercice. CNI on a tenté de vous élaborer une table uniquement composée de produits nustrali. Mais attention, votre balance ne nous remerciera pas...



Place à l'apéritif



A l'apéro, vous ravirez vos invités avec des petits amuses-bouches à la boutargue, au fromage de brebis, à la terrine de sanglier, à la tapenade ou encore à la crème de tomates au brocciu. Pour les plus gourmands, on peut aussi imaginer une planche de fromages et de charcuterie corses composée de coppa, lonzu, salciccia, prisuttu, pâtés et fromage de tête. Il est aussi possible d'opter pour noisettes de Cervioni grillées, des amandes salées ou des canistrelli d'apéritif aux herbes du maquis et à l'huile d'olive, de nombreux artisans en produisent désormais.



Vous servirez bien à vos invitez un petit verre ?

On optera alors pour un petit vin d'apéritif à la châtaigne, à la clémentine, pour un pastis insulaire ou encore pour un apéritif au quinquina. Les amateurs de bières seront ravis si vous leur offrez une ambrée, une blanche ou une blonde produite sur notre île. Pour plus de légèreté, un petit verre de muscat pétillant fera aussi bien l'affaire. Celui qui conduit aura aussi le droit à sa boisson sans alcool bien sûr. Pourquoi pas un coca, une limonade de chez nous ou une eau pétillante aromatisée.



L'entrée



Des beignets de fromage frais, au brocciu ou des migliacci : avouez vous avez déjà hâte d'être au repas de Noël ! Pour les amoureux des plaisirs iodés, on recommandera le traditionnel plateau de fruits de mer composé d'huîtres de l'étang de Diana, des oursins (en vente depuis le 15 décembre) ou des moules gratinées à la persillade accompagnées d'un verre de blanc.



Le plat



A Noël, ne passons pas à côté de l'incontournable agneau corse. Sa chaire tendre et goûteuse sera parfaite au four en gigot accompagné de pommes de terre, de patates douces, de courge butternut, d'artichauts et de châtaignes... Profitez-en c'est la saison ! On le servira avec un bon vin rouge du Sud de l'île.



Si le goût de l'agneau est trop fort pour vous, remplacez le par un chapon élevé sur notre île. D'autres préfèreront l'assiette nustrale composée de Figatellu, pulenta, fromage frais et œufs. Une valeur sûre, qui saura ravir les papilles de vos invités, on en en doute pas. Là aussi, du vin rouge sera parfait.



Vous êtes davantage poissons ? Pourquoi pas opter pour une pêche locale avec un turbot au four. Sa chair nacrée savoureuse se mariera bien avec les citrons et autres agrumes disponibles au mois de décembre. Il se mariera parfaitement avec un vin blanc.



Les desserts



On le sait, c'est le moment que vous attendiez tant ! Pour les amoureux du sucré salé, un plateau de fromages accompagnés de confiture de figue fera très bien l'affaire.

Même si votre ventre tire, vous ne résisterez pas à une petite douceur. Fiadone, Pastizziu, moelleux à la châtaigne, tiramisu aux canistrelli et à la nucciola ou en core une bûche glacée d'un artisan insulaire... La Corse nous réserve tant de délices à déguster avec un rappu ou un muscat pétillant.

Pour vos invités en quête de fraîcheur et de légèreté, la clémentine corse est à consommer sans modération.



Les mignardises



Avec tout ce que vous avez mangé vous mériterez bien un petit digestif. Une myrte, un limoncellu, un clemencellu ou une liqueur à la châtaigne vous avez le choix (toujours à consommer avec modération). Pour facilité la digestion pourquoi pas opter une tisane ou un roïbos aux herbes du maquis, ces dernières années de nombreux producteurs se sont mis à en produire. Avec ces boissons vous pourrez offrir des chocolats de maisons insulaires, du nougat, des fruits secs ou d'excellentes marrons glacées. Un sans faute garanti !



Alors, qu'avez-vous prévu de manger à Noël ?