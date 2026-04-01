Portrait - Du rêve d'enfant à Via Stella, Jennifer Capai raconte la Corse caméra au poing

L’imprévisible comme quotidien



Dans ce métier, rien n’est écrit d’avance. « On ne se prépare jamais. Le matin, on ne sait même pas sur quoi on va partir », raconte la journaliste. Une conférence de rédaction, puis le départ. Un procès, une manifestation, un déplacement, un portrait... L’actualité impose son rythme. « C’est elle qui nous choisit. » Et il faut suivre, sans jamais relâcher l’exigence.



Depuis plus de treize ans, Jennifer Capai couvre la justice. Un terrain rude, où l’image se charge d’une intensité particulière. « On peut se retrouver face à des familles endeuillées, à de la colère, à de la tristesse », souffle-t-elle en dévoilant que le premier féminicide l'a profondément marqué. « J’avais 22 ans. Je me souviens de l’atmosphère, des photos, des détails de l’autopsie… et surtout de la famille, des amis. C’était très lourd. » Dans ces moments-là, l’image dépasse les mots : « parfois, elle se suffit à elle-même. »



D’un monde à l’autre



Mais elle refuse de s’y enfermer. Le sport devient un contrepoint, une respiration. « On met en valeur des profils positifs. Il y a aussi des gens bien, des gens talentueux. » Dans ces instants, elle filme autre chose : la joie, l’élan, la fierté. « C’est important, parce que l’actualité est souvent sombre. »



Ce qui frappe, dans son parcours, c’est cette capacité à passer d’un univers à un autre sans jamais perdre le fil. Un jour dans une salle d’assises, le lendemain à Londres sur les traces de Pascal Paoli, puis en Sicile pour un reportage sur les collectifs anti-mafia. « On vit tellement de choses… on est des caméléons. »



Elle évoque avec enthousiasme ce tournage à Londres, une semaine d’immersion dans l’histoire et la pensée politique, comme une parenthèse précieuse dans un quotidien souvent tendu. Et puis la Sicile, ses témoignages, ses menaces, ses résistances, une autre forme de tension, plus diffuse mais tout aussi marquante. Autant d’expériences qui déplacent son regard.