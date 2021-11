Porto-Vecchio se projette dans le tourisme durable

Il est vrai que cette journée a été qualitative a bien des égards. Les élus étaient là, au premier rang desquels, les maires de Porto-Vecchio et Bonifacio, Jean-Christophe Angelini et Jean-Charles Orsucci, respectivement, président et vice-président de la Communauté de Communes du Sud-Corse. Hôte de renom, également, Christian Mantei, président et créateur d'Atout France, la référence en la matière. Du côté des Universitaires étaient présents, Dumenica Verdoni et Alain Di Meglio, en charge, et cela n'est pas anodin, de la culture dans les Cités du Sel et des Falaises, Caroline Tafani enseignant-chercheur, agro-économiste à l'Université de Corse, Pierre Torrente de l'Université de Toulouse, sans oublier, Jean-Michel Culioli chef de service des espaces protégés à l'Office de l'Environnement. Signe évident de l'intérêt de cette grande première à l'échelle de la Corse, la salle de L'Animu était comble avec des représentants de tous les secteurs en lien directement ou indirectement avec le tourisme, ainsi que les associations en charge de la protection de l'environnement, les représentants des chambres de commerce et des offices de tourisme.

A ce niveau-là, le pari était, déjà, réussi, à savoir mettre en présence des secteurs qui ont souvent des opinions opposées en matière de développement touristique.

D'ailleurs dans son propos introductif, Jean-Christophe Angelini le soulignait: " Nous avons besoin de croiser les regards, il est grand temps de poser le sujet de manière collégiale, sans pour autant diaboliser le tourisme. Nous devons savoir où se situe notre place et ce que nous voulons faire, pour démontrer que le tourisme n'est pas un mal nécessaire, mais le moteur de l'activité économique, sans annihiler les autres filières d'activités. Il y a des équilibres à trouver".

"Un tourisme à construire pour les décennies à venir en respectant les territoires et les gens qui y vivent" tel était, aussi, le propos de Jean-Charles Orsucci qui soulignait l'importance, de la même manière, de trouver les équilibres.

Le débat était lancé, et durant les trois heures de la conférence occupant l'ensemble de la matinée, il était évident, au travers des différentes interventions, qu'il était indispensable de penser ce secteur autrement ce d'autant qu'aujourd'hui les voyageurs sont plus sensibles à tout ce qui touche de près ou de loin au développement durable. Cette croissance vertueuse est une notion importante car elle questionne également sur la cohérence de l'ensemble de l'activité humaine. Une donnée majeure au moment où les jeunes générations d'aujourd'hui seront les "clients" de demain.

Dans ce domaine, la préservation des sites est un atout essentiel. En finir avec la rente immédiate du territoire mais, au contraire, se baser sur le long terme à savoir ne plus vivre seulement du patrimoine mais vivre dans le patrimoine.

Partant de là, les questionnements sont divers aussi bien en termes de valorisation de la production, que de formation, de mobilité ou de construction du bien commun