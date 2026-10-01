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Porto-Vecchio : quatre blessés dans un accident sur la route de Picovaghja


La rédaction le Samedi 10 Octobre 2026 à 08:15

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules et cinq personnes s’est produit ce vendredi 9 octobre sur la route de Piccovaghja, à Porto-Vecchio. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 22 h 50.



Porto-Vecchio : quatre blessés dans un accident sur la route de Picovaghja
Selon le bilan provisoire des secours, quatre personnes ont été prises en charge en urgence relative pour des traumatismes et des douleurs. Une cinquième personne était indemne.
Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec trois véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement. Le SMUR 2A a également été engagé.
L’intervention a été menée en coordination avec le SAMU et la gendarmerie




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