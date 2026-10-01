Porto-Vecchio : quatre blessés dans un accident sur la route de Picovaghja

Selon le bilan provisoire des secours, quatre personnes ont été prises en charge en urgence relative pour des traumatismes et des douleurs. Une cinquième personne était indemne.
Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec trois véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement. Le SMUR 2A a également été engagé.
L’intervention a été menée en coordination avec le SAMU et la gendarmerie
Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec trois véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement. Le SMUR 2A a également été engagé.
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