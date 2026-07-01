Porto-Vecchio : 36 bacheliers récompensés, les mentions Très Bien en progression

Dans l'Extrême-Sud, 36 bacheliers ont obtenu la mention Très Bien au bac cette année. PHOTO COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD CORSE
Cette réussite, la Communauté de communes du Sud Corse a souhaité la célébrer, ce lundi, au Sud Corse Cowork de Porto-Vecchio. Comme chaque année, les bacheliers distingués ont reçu une prime de 1 000 euros, un coup de pouce destiné à accompagner leurs premiers pas dans l'enseignement supérieur ou leur entrée dans la vie active.
Au-delà du nombre de mentions Très Bien, la promotion 2026 se distingue aussi par un autre indicateur : huit lauréats ont obtenu les félicitations du jury, contre deux en 2025. Une distinction rare, réservée aux copies et aux parcours les plus remarqués. Derrière la récompense financière, la collectivité entend surtout reconnaître l'investissement fourni par ces jeunes, et à les encourager à poursuivre leurs ambitions.
Les lycéens récompensés
Christina Amengual, Paul-Vincent Angelini, Maïlys Ansaloni (félicitations du jury), Malo Barbier, Fanny Bernard Lantieri (félicitations du jury), Leila Bertocchi, Lilou Bonnenfant, Ryan Boucher (félicitations du jury), Tim Boucher (félicitations du jury), Anto Boucher-Gattacceca, Carlu-Maria Boucher-Gattacceca, Chaymae Boultam, Clémentine Cabaud (félicitations du jury), Lisandra Canarelli (félicitations du jury), Alysson Lylou Maila Canata, Victoria Colarullo, Rodrigo Da Costa Silva, Joaquim Da Silva Fonseca Matos, Louise Delor, Carla Dos Santos Stramboni, Anna-Gioia Fara (félicitations du jury), Nour-Imen Faryssy, Carla Graziani, Léon Guignard (félicitations du jury), Laeticia Lagarteira Miranda, Jean-Pascal Marchetti, Marie Marchetti, Ana Mary-Perez, Santine Mattei, Leticia Vila Franca Moreira, Jeanne Olivieri, Victoria Poli, Camille Siaudeau, Antoine Susini, Ghjacumandria Tafani et Margot Viguier.
Au-delà du nombre de mentions Très Bien, la promotion 2026 se distingue aussi par un autre indicateur : huit lauréats ont obtenu les félicitations du jury, contre deux en 2025. Une distinction rare, réservée aux copies et aux parcours les plus remarqués. Derrière la récompense financière, la collectivité entend surtout reconnaître l'investissement fourni par ces jeunes, et à les encourager à poursuivre leurs ambitions.
Les lycéens récompensés
Christina Amengual, Paul-Vincent Angelini, Maïlys Ansaloni (félicitations du jury), Malo Barbier, Fanny Bernard Lantieri (félicitations du jury), Leila Bertocchi, Lilou Bonnenfant, Ryan Boucher (félicitations du jury), Tim Boucher (félicitations du jury), Anto Boucher-Gattacceca, Carlu-Maria Boucher-Gattacceca, Chaymae Boultam, Clémentine Cabaud (félicitations du jury), Lisandra Canarelli (félicitations du jury), Alysson Lylou Maila Canata, Victoria Colarullo, Rodrigo Da Costa Silva, Joaquim Da Silva Fonseca Matos, Louise Delor, Carla Dos Santos Stramboni, Anna-Gioia Fara (félicitations du jury), Nour-Imen Faryssy, Carla Graziani, Léon Guignard (félicitations du jury), Laeticia Lagarteira Miranda, Jean-Pascal Marchetti, Marie Marchetti, Ana Mary-Perez, Santine Mattei, Leticia Vila Franca Moreira, Jeanne Olivieri, Victoria Poli, Camille Siaudeau, Antoine Susini, Ghjacumandria Tafani et Margot Viguier.
-
La Haute-Corse passe en alerte sécheresse
-
Michel Castellani appelle l'État à renforcer durablement les moyens de lutte contre les incendies
-
L'Île-Rousse - Le dernier voyage d'Antoine Scipioni vers la Lumière
-
Incendie d'Albertacce : le feu est désormais contenu, mais la surveillance se poursuit
-
Une enquête ouverte après l'incendie de deux voitures dans un parking souterrain à Bonifacio