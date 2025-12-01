CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Portivechju victorieux sur le fil, les Ponettes confirment 09/11/2025 Football Grand Sud  - L'ASPV en échec, la JS Bonifacio victorieuse 09/11/2025 Bastia - "Uniti" dénonce la gestion financière de la ville et fait taire les rumeurs de mésentente 09/11/2025

Portivechju victorieux sur le fil, les Ponettes confirment


GAP le Dimanche 9 Novembre 2025 à 19:06

Pour cette journée de reprise, après une pause de deux semaines, toutes les équipes insulaires étaient en lice avec des fortunes diverses



Portivechju Rugby
Portivechju Rugby
En Régionale 1, le CRAB Lumiu avait fort à faire en accueillant le leader de la Poule à savoir les Provençaux de Pennes-Mirabeau-Cadeneaux. Les Balanins ont longtemps tenu tête à leur adversaire avant de baisser pavillon 31 à 27. Les joueurs de Patrice Sablé récupèrent, quand même le point de  bonus défensif, mais sont toujours en attente d'un premier succès cette saison. 
Portivechju Rugby, de son côté, retrouvait la pelouse de Claude-Papi pour y affronter l'équipe de Six-Fours - Le Brusc. Une joute de milieu de tableau que les Porto-Vecchiais ont remporté sur le fil 13 points à 10 sur une pénalité de Dominici de 40 mètres à la 80e. Pour sa part le RC Lucciana, défait pour la première fois de la saison à Orange, se déplaçait au Beausset. Les Luccianais contre un adversaire faisant partie de la deuxième partie du classement, se sont inclinés lourdement 42 à 23.


En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio se déplaçait sur la pelouse de Vitrolles. Les Ajacciens se sont imposés 24 à 17. Bastia XV, pour sa part, avait à faire au deuxième de la Poule 2 Mandelieu-Lérins à Volpaghju. Les Bastiais l'on emporté 22 à 14.


Dans le championnat Territorial féminin à X, les Ponettes toujours à Volpaghju ont dominé une belle équipe de Noves-Eyragues sur le score de 46 à 29. Un succès bonifié important pour les joueuses du tandem Manca-Novarini dans ce championnat  où elles occupent, désormais, la première place devant leur adversaire du jour.


Enfin au niveau du championnat des réserves, Portivechju Rugby a dominé le RC Ajaccio 89 à 7, alors que le RCOARV a gagné par forfait face à la réserve de Bastia XV.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos