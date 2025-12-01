Portivechju victorieux sur le fil, les Ponettes confirment

En Régionale 1, le CRAB Lumiu avait fort à faire en accueillant le leader de la Poule à savoir les Provençaux de Pennes-Mirabeau-Cadeneaux. Les Balanins ont longtemps tenu tête à leur adversaire avant de baisser pavillon 31 à 27. Les joueurs de Patrice Sablé récupèrent, quand même le point de bonus défensif, mais sont toujours en attente d'un premier succès cette saison.

Portivechju Rugby, de son côté, retrouvait la pelouse de Claude-Papi pour y affronter l'équipe de Six-Fours - Le Brusc. Une joute de milieu de tableau que les Porto-Vecchiais ont remporté sur le fil 13 points à 10 sur une pénalité de Dominici de 40 mètres à la 80e. Pour sa part le RC Lucciana, défait pour la première fois de la saison à Orange, se déplaçait au Beausset. Les Luccianais contre un adversaire faisant partie de la deuxième partie du classement, se sont inclinés lourdement 42 à 23.





En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio se déplaçait sur la pelouse de Vitrolles. Les Ajacciens se sont imposés 24 à 17. Bastia XV, pour sa part, avait à faire au deuxième de la Poule 2 Mandelieu-Lérins à Volpaghju. Les Bastiais l'on emporté 22 à 14.





Dans le championnat Territorial féminin à X, les Ponettes toujours à Volpaghju ont dominé une belle équipe de Noves-Eyragues sur le score de 46 à 29. Un succès bonifié important pour les joueuses du tandem Manca-Novarini dans ce championnat où elles occupent, désormais, la première place devant leur adversaire du jour.





Enfin au niveau du championnat des réserves, Portivechju Rugby a dominé le RC Ajaccio 89 à 7, alors que le RCOARV a gagné par forfait face à la réserve de Bastia XV.