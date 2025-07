Portivechju : Succès du premier HAUPE Summer Camp

HAUPE, comme Honneur, Audace, Unité, Partage et Exigence : un quintet de valeurs essentielles qu’une vingtaine de jeunes filles, âgées de 11 à 18 ans, a pu expérimenter entre lundi et mercredi, au rythme des activités proposées. Trois jours d’ateliers sportifs, citoyens et de développement personnel, placés sous le signe du dépassement de soi, de la cohésion et de l’esprit d’équipe.





Encadrées par une équipe de sept professionnels HAUPE, épaulés par deux jeunes stagiaires BAFA de Porto-Vecchio, Laura et Jean-André, dont le sérieux et l’écoute ont été particulièrement salués, les participantes ont été invitées à mettre en pratique ces valeurs dans un cadre varié : activités de pleine nature parfois exigeantes, prise de parole, moments de réflexion et pratiques sportives plus classiques.





La session s’est achevée mercredi soir par une cérémonie de clôture en présence des familles et des partenaires. À cette occasion, les jeunes ont reçu un diplôme, une écharpe symbolique et un sac cadeau. Un bingo solidaire, organisé par les stagiaires elles-mêmes, a permis de récolter des fonds pour financer la participation d’autres jeunes filles aux prochaines éditions.