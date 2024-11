Portivechju : La 4e édition des Ateliers du tourisme durable pour repenser l’accueil en Corse

« Chez nous, 80 % de l’offre touristique échappe au secteur marchand », pose Jean-Christophe Angelini. Et de son point de vue, cette prédominance du para-tourisme en Corse peut avoir tendance à « dégrader la qualité de l’accueil ». Voilà pourquoi la Corse gagnerait à « monter en compétence pour professionnaliser son offre », à l’heure où de nos jours, hospitalité rime un peu trop souvent avec boîte à clés… En Corse comme ailleurs, mais ce qui se passe ailleurs intéresse moins Santina Ferracci : « On ne peut pas se résoudre à ce que les touristes reçoivent de nous juste une boîte à clés, ça m’est insupportable », s’insurge la conseillère municipale porto-vecchiaise, en charge du tourisme.Voilà pourquoi la 4e édition des Ateliers du tourisme durable - que la ville de Portivechju organise depuis 2021 - mettra l’accent sur la qualité de l’accueil. « Un tourisme de sens, tourné vers l’humain, qui fidélise », promeut Santina Ferracci. « Un turisimu di stintu », reprend Jean-Christophe Angelini. Soit un tourisme « qui désigne l’attachement au territoire et à une identité qu’on n’est pas prêt de renier au nom de l’économie touristique. »Autrement dit, mieux maîtriser la qualité de son économie touristique permettra à la Corse d’en accepter plus facilement les contraintes. Dans le cadre des Ateliers, cette volonté prendra la forme de trois thématiques : « L’hospitalité et la qualité de l’accueil pour construire un tourisme humain, l’évolution de l’image touristique d’une destination balnéaire au-delà de son littoral et l’approche paysagère du tourisme, consistant à considérer le paysage non pas comme un décor, mais comme un élément central dans la conception et le développement des activités », est-il noté en introduction du programme de cette 4e édition. A Portivechju, le projet d’extension du port ambitionne de développer l’économie bleue, autour de la pêche. Explorer de nouvelles pistes pour ancrer dans la 3e ville de Corse un tourisme à l’année, c’est le souhait de la municipalité, qu’elle met en œuvre via son Office du tourisme : « Quand nos agents conseillent les visiteurs, ils vantent de moins en moins notre littoral, et de plus en plus les produits que l’on a créés », souligne Jean-Christophe Angelini. Le mois dernier , la commune a voté une délibération qui permettra, dans les mois à venir, de réguler le nombre de meublés de tourisme sur son sol. Avant de faire le choix d’appliquer cette disposition prévue par la loi, Portivechju avait pu, en 2022 , avoir un retour d’expérience du maire de Bidart (une commune du Pays Basque) qui avait fait le déplacement à l’occasion des ATD. Ce qui avait conforté les élus porto-vecchiais d’emprunter le même chemin. L’idée demeure que les pistes de réflexion continuent de s’épanouir dans le cadre de ce Ateliers du tourisme durable, pour donner lieu, peut-être, aux grandes orientations de demain en matière de développement touristique.- A 9 heures, dans la Salle rouge de l’espace culturel Jean-Paul De Rocca Serra de Portivechju : mots de bienvenue, par Santina Ferracci, conseillère municipale en charge du tourisme, Jean-Christophe Angelini, maire de Portivechju et président de la communauté de communes Sud Corse. Avec Christian Mantei, président d’Atout France, le groupement d’intérêt économique de l’État qui promeut le tourisme sur toute le territoire national.De 9 h 30 à 13 heures : conférences et débats animés par le journaliste Grégory Galiffi :- L’hospitalité généreuse, ou l’art de recevoir. Intervention de Laurent Delporte, expert en hospitalité d’entreprise et hôtellerie de luxe ;- Valoriser l’emploi, faciliter la rencontre de l’offre et de la demande. Intervention de Dominique Chapuis, 1re adjointe au maire de Courchevel, et de Corinne Secco, directrice de Courchevel Emploi Formation et Qualité de vie au travail ;- L’hospitalité, c’est aussi l’humain dans l’entreprise. Intervention de Brice Duthion, manager filière tourisme, hospitalité et culture.- Le rôle des sports et loisirs de nature dans le renforcement de l’attractivité touristique, des territoires ruraux et de montagne. Intervention d’Olivier Bessy, sociologue du sport, professeur émérite à l’université de Pau.- Corsica Bike Festival, vitrine d’un positionnement de destination. Intervention de Jean-Michel De Marco, directeur de l’office de tourisme intercommunal de Lisula, organisateur de l’événement.- Une destination au coeur de la Méditerranée. Intervention de Fabien Arnoux, directeur de Riviera Yachting Network.- Economie bleue et diversification touristique. Intervention de Rémi Bellia, chargé de mission et de développement pour la coopérative Petra Maritima.- Définition et approche paysagère. Intervention en distanciel d’Alain Freytet, paysagiste-conseil pour le réseau des Grands Sites de France et le Conservatoire du littoral.- L’expérience du Grand Dite de France Conca d’Oru. Intervention d’Antoine Orsini, directeur du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio.- Comment créer une dynamique touristique sur le territoire au travers de son histoire et de son paysage ? Intervention en distanciel de Vincent Guichard, archéologue spécialiste de protohistoire européenne, directeur de l’établissement public de coopération culturelle Bibracte.De 14 h à 16 h : trois ateliers de réflexion :- Hospitalité et qualité d’accueil, construire un tourisme humain ;- Au-delà du littoral, repenser l’offre touristique ;- Expérience paysagère, réinventer le tourisme.16 h 30 : restitution des ateliers et mot de la fin.