Ateliers du tourisme durable à Porto-Vecchio : pour concilier développement harmonieux et protection du territoire

La saison touristique 2021 a été très profitable pour l'extrême sud dans son ensemble avec une fréquentation remarquable à plus d'un titre. Mais dans ce scénario, il convient, sans doute, de penser à un avenir à plus long terme en tentant de concilier le développement de ce secteur du tourisme et, aussi, la protection du territoire. La question sera clairement posée le mercredi 24 novembre dans les locaux de la Médiathèque L'Animu à Porto-Vecchio qui va accueillir les premiers ateliers du tourisme durable.





"Un turismu rispunsevuli in 3D Diverisficà, Disparà è Difendà. Un tourisme responsable en 3D Diversifier, Ménager, Défendre": la présentation de cette journée importante s'est déroulée mercredi en milieu de journée au Bastion de France à Porto-Vecchio, en présence de Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et président de la Communauté de Communes Sud-Corse, du maire de Bonifacio, vice-président de la Communauté de Communes Sud-Corse, Jean-Charles Orsucci, mais également de Dumenica Verdoni, quatrième adjointe de la ville de Porto-Vecchio en charge de la culture du patrimoine et de l'éducation, de Santina Ferracci, conseillère municipale chargée du tourisme, et des représentants de Office du Tourisme Intercommunal.

Il est vrai que la question est de taille, selon le propos même de Jean-Christophe Angelini: "Il nous faut commencer à modéliser, un tourisme différent à l'échelle de notre territoire, faisant bien entendu partie de l'offre régionale dans son ensemble, mais en proposant une autre manière de l'envisager avec un tourisme maîtrisé, durable. Il est des enjeux évidents pour l'avenir à plus long terme et cela passe par une méthodologie innovante qui associe tous les acteurs de ce secteur, les socioprofessionnels, les élus mais aussi le milieu universitaire. Il est temps de se projeter sur un temps plus long qui nous permettra de mettre en place les conditions favorables à un développement harmonieux préservant notre territoire".





Un enjeu évident



Cette journée sera riche en intervenants de qualité. Une association des compétences indispensable pour trouver les solutions pérennes selon Jean-Charles Orsucci: "L'objectif avec ces tables rondes et ces échanges est de pouvoir, en s'appuyant sur les compétences des différents intervenants, dont Christian Mantei, président d'Atout France, trouver le point d'équilibre qui nous permettra de dégager une feuille de route pour les décennies à venir en trouvant la bonne articulation entre politique touristique et protection de nos sites".



Le tourisme n'est pas un mal nécessaire mais une activité



Ne pas détruire la ressource en construisant un projet associant tous les domaines que ce soit la mobilité, la formation, en anticipant sur les filières futures du tourisme, et la valorisation des productions locales. A l'évidence, le pari de ces premiers ateliers du tourisme durable est relevé mais pour ce faire ce sont des intervenants au fait des différents sujets qui vont être abordés, qui animeront cette journée.

Signe évocateur du succès, déjà, rencontrée, par cette initiative la fréquentation très importante des différentes tables rondes et ateliers.