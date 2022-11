Portivechju : les ateliers du tourisme durable sont de retour

Le coup d'envoi de cette journée sera donné à 9 heures pour une longue journée marquée de quatre temps forts avec autant de conférences - débats: l'hébergement non professionnel, le rôle des réseaux sociaux, l' innovation et l a formatio n les thèmes abordés.sont révélateurs d'une certaine urgence à penser le tourisme de demain. Pour étayer les débats, chaque conférence bénéficiera du retour d'expérience de personnalités: élus, universitaires, journalistes ayant travaillé sur chacun des sujets abordés. La mi-journée sera quant à elle marquée par la signature de partenariat européen e ntre a Cità di Portivechju et la ville ukrainienne de Kamianske . Une manière de ne pas oublier et d'apporter un soutien à l'Ukraine qui vit des moments dramatiques.



Une stratégie à mettre en place



La première édition de ces Ateliers avait pour ambition de poser la problématique du tourisme, alors que celle qui aura lieu le lundi 28 novembre aura comme objectif d'approfondir la réflexion autour, donc, de ces quatre problématiques: l'hébergement non professionnel, le rôle des réseaux sociaux, l' innovation et la formation bien entendu , le premier magistrat de Portivechju , Jean-Christophe Angelini , se réjouissait de la tenue de cette nouvelle édition des Ateliers du Tourisme durable : "je suis très heureux, en tant que président de la Communauté de Communes Sud-Corse et en tant que maire d i Portivechju de lance r cette deuxième édition des Ateliers du Tourisme durable .

La première station touristique de la Corse ne peut pas s'exonérer de cette réflexion sur un sujet aussi important qui engage l'avenir de notre territoire. Il nous faut approfondir la réflexion entamée lors de la première édition pour dégager une stratégie en matière de tourisme, une feuille de route au moment où nous vivons une économie touristique globalisée. Ces Ateliers du Tourisme durable sont une aide à la décision avec pour cette deuxième édition des retours d'expérience qui sont précieux. Nous devons bien prendre conscience que nous ne devons pas brader notre territoire et que le tourisme ne doit p as signifier économie de rente, mais bien économie d e production".



Des propos auxquels ont fait écho ceux de Santina Ferracci : "nous avons besoin de ces regards extérieurs, car nous pensons vraiment que notre territoire peut être une zone d'expérimentation sur ce tourisme de demain. Un tourisme que nous voulons présent sur l'ensemble de l'année. Pour cela il nous faut explorer d'autres voies qui nous permettront de concilier tourisme et gestion de la ressource. Il y aura des débats très intéressants tout au long de cette journée avec d'entrée de jeu un thème majeur lié à l'hébergement non professionnel.



Ce paratourisme qui vient percuter de front l'offre officielle et que nous devons réguler". Comme o n peut le constate r une journée riche à tous les sens du terme et qui concerne le public le plus large possible Plus que jamais, u n turism u rispunseveuli in 3D, diversificà , disparà è difendà trouve toute sa signification.