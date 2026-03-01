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Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu


GAP le Vendredi 20 Mars 2026 à 16:21

Les festivités de la San Ghjaseppu ont commencé ce jeudi soir à Murateddu. Entre ferveur religieuse et moment de partage, ce rendez-vous rencontre chaque année un immense succès.



Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu
C’est un moment très attendu chaque année. Les festivités di a San Ghjaseppu, saint patron du village de Murateddu, ont commencé ce jeudi soir.
 
Des festivités organisées par le Comité des Fêtes local dont le coup d'envoi a eu lieu dans l'église dans le cadre d'une messe célébrée par Don Thibault et Don Yann. À l'issue de celle-ci, une procession s'est déroulée dans les rues du village en présence d'une nombreuse assistance, au sein de laquelle on notait les présences du maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, et de nombreux membres du conseil municipal. 
 

Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu
Après ce moment de ferveur partagée, le programme des quatre jours de fête a repris, en ce jour consacrant l'arrivée du printemps, dès cette fin de matinée à 11 heures avec l'ouverture du marché de producteurs et d'artisans, au cœur même du village, Piazza di u Poghju. 
 
Une soirée canti corsi complètera cette deuxième journée avec le concert du groupe Ricordu di Petru Pà (19h). 
 

Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu
Ce week-end sera quant à lui jalonné de nombreux rendez-vous, avec dès 9 heures un concours de boules en doublette suivi par l'ouverture du marché à 10 heures.
L'après-midi commencera à 15 heures par le spectacle de la compagnie de danse M Street Company toujours Piazza di U Poghju.
Ce samedi 21 mars s'achèvera à 21 heures par le grand bal animé par A Chjama & Moca Music Live.
 
Ces festivités di A San Ghjaseppu s’achèveront dimanche. Une ultime journée au cours de laquelle les plus jeunes seront particulièrement à l'honneur avec des balades à dos d'ânes et des jeux qui leurs seront dédiés.
 





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