Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu

Ce week-end sera quant à lui jalonné de nombreux rendez-vous, avec dès 9 heures un concours de boules en doublette suivi par l'ouverture du marché à 10 heures.

L'après-midi commencera à 15 heures par le spectacle de la compagnie de danse M Street Company toujours Piazza di U Poghju.

Ce samedi 21 mars s'achèvera à 21 heures par le grand bal animé par A Chjama & Moca Music Live.



Ces festivités di A San Ghjaseppu s’achèveront dimanche. Une ultime journée au cours de laquelle les plus jeunes seront particulièrement à l'honneur avec des balades à dos d'ânes et des jeux qui leurs seront dédiés.

