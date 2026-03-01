Portivechju - Coup d'envoi di A San Ghjaseppu

C’est un moment très attendu chaque année. Les festivités di a San Ghjaseppu, saint patron du village de Murateddu, ont commencé ce jeudi soir.
Des festivités organisées par le Comité des Fêtes local dont le coup d'envoi a eu lieu dans l'église dans le cadre d'une messe célébrée par Don Thibault et Don Yann. À l'issue de celle-ci, une procession s'est déroulée dans les rues du village en présence d'une nombreuse assistance, au sein de laquelle on notait les présences du maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, et de nombreux membres du conseil municipal.
Des festivités organisées par le Comité des Fêtes local dont le coup d'envoi a eu lieu dans l'église dans le cadre d'une messe célébrée par Don Thibault et Don Yann. À l'issue de celle-ci, une procession s'est déroulée dans les rues du village en présence d'une nombreuse assistance, au sein de laquelle on notait les présences du maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, et de nombreux membres du conseil municipal.
Après ce moment de ferveur partagée, le programme des quatre jours de fête a repris, en ce jour consacrant l'arrivée du printemps, dès cette fin de matinée à 11 heures avec l'ouverture du marché de producteurs et d'artisans, au cœur même du village, Piazza di u Poghju.
Une soirée canti corsi complètera cette deuxième journée avec le concert du groupe Ricordu di Petru Pà (19h).
Une soirée canti corsi complètera cette deuxième journée avec le concert du groupe Ricordu di Petru Pà (19h).
Ce week-end sera quant à lui jalonné de nombreux rendez-vous, avec dès 9 heures un concours de boules en doublette suivi par l'ouverture du marché à 10 heures.
L'après-midi commencera à 15 heures par le spectacle de la compagnie de danse M Street Company toujours Piazza di U Poghju.
Ce samedi 21 mars s'achèvera à 21 heures par le grand bal animé par A Chjama & Moca Music Live.
Ces festivités di A San Ghjaseppu s’achèveront dimanche. Une ultime journée au cours de laquelle les plus jeunes seront particulièrement à l'honneur avec des balades à dos d'ânes et des jeux qui leurs seront dédiés.
L'après-midi commencera à 15 heures par le spectacle de la compagnie de danse M Street Company toujours Piazza di U Poghju.
Ce samedi 21 mars s'achèvera à 21 heures par le grand bal animé par A Chjama & Moca Music Live.
Ces festivités di A San Ghjaseppu s’achèveront dimanche. Une ultime journée au cours de laquelle les plus jeunes seront particulièrement à l'honneur avec des balades à dos d'ânes et des jeux qui leurs seront dédiés.
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