Porticcio : le nouveau terrain de boules communal officiellement ouvert au public

La rédaction le Vendredi 31 Octobre 2025 à 18:18

La commune de Grosseto-Prugna-Porticcio poursuit la mise en valeur de son littoral avec l’ouverture d’un nouveau terrain de boules communal. Situé sur le parking des Tamaris, au bord de la plage de la Viva, il offre un nouvel espace de détente et de convivialité en bord de mer.