Porticcio : le nouveau terrain de boules communal officiellement ouvert au public

La commune de Grosseto-Prugna-Porticcio vient d’annoncer l’ouverture officielle du nouveau terrain de boules communal. Installé sur le parking des Tamaris, au bord de la plage de la Viva à Porticcio, il offre désormais aux habitants et vacanciers un lieu convivial pour jouer aux boules au bord de la mer.
Pensé pour répondre à l’engouement local autour de ce sport emblématique, l’espace se veut à la fois pratique et accueillant. Chacun peut désormais y venir partager une partie entre amis, en famille ou entre passionnés, dans un cadre particulièrement agréable.
Ce nouvel aménagement s’inscrit en outre dans la continuité des travaux d’aménagement engagés sur le littoral. La commune poursuit ainsi son objectif d’offrir à Porticcio des espaces publics repensés, où loisirs, détente et cadre de vie se rencontrent.
